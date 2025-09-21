Doanh nghiệp đa cấp nào đang dẫn đầu số người tham gia bán hàng

Theo Bộ Công thương, số người tham gia và doanh thu trong hoạt động bán hàng đa cấp giảm nhẹ. Đặc biềt, số doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm so với những năm trước. Tính đến hết tháng 8, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Bộ Công thương cho biết, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 có 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người). Số lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 doanh nghiệp lớn (chiếm tới 91% toàn ngành), bao gồm: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành trong. Trong đó, doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 4.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu toàn ngành.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có doanh thu chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu); từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 8%.

Về tiền hoa hồng và thưởng, trong 6 tháng, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỉ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành. Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước; số tiền thuế nộp về ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp này đạt 1.302 tỉ đồng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong 8 tháng tính từ đầu năm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Kết quả cơ quan này đã ra 5 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt gần 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall; phối hợp xác minh mô hình hoạt động bán hàng đa cấp đối với 6 trường hợp với cơ quan công an các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La. Qua đó, cơ quan công an đã điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại điều 217a Bộ luật hình sự.