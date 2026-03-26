Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam đào tạo, tìm kiếm thế hệ nối nghiệp

Sự kiện quy tụ đại diện các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động lâu năm tại Việt Nam, cùng các tổ chức kết nối cộng đồng và thế hệ trẻ mang nền tảng song ngữ Việt Nam và Đài Loan, mở ra cơ hội hợp tác thực tập, làm việc và kế thừa doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

BTC chương trình gồm có: ông Micky Yang; bà Juan Li Yen; bà Mạch Ngọc Trân; bà Lê Vân Anh. Cùng với sự tham gia thế hệ con em kiều bào Đài Loan đang sinh sống, học tập và thực tập tại Việt Nam: Chuang Yun Yu; Trần Nghi Minh; Chen Kuei Ming; Yao Cai Rong; Hsiao Yi En; Yao Guang Yang.

Tham dự chương trình còn có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp và tổ chức uy tín: ông Lee Tien Chi; Chen Shui Shih; ông Tào Chu Trung; ông Rubin Chao; bà Mạch Miêu Thường; ông Hsu Yu Kuei; ông Huang Lin Jie; ông Huang Shih-wei; bà Yu Lien Gold; ông CHANG CHENG HUNG.

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ hơn 20 doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, cùng các chủ tịch hiệp hội Việt Nam tại Đài Loan, đại diện cho cộng đồng kiều bào và thế hệ trẻ tài năng mang hai dòng máu Việt - Đài.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Trần Nghị Minh cùng ông Chuang Yun Yu đã đại diện tham gia ký kết phía doanh nghiệp triển khai dự án ở Việt Nam.