Doanh nghiệp đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 6.11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), đã cung cấp thông tin liên quan đến đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe điện của doanh nghiệp, cùng lộ trình triển khai.

Xe xăng có thể chuyển đổi thành xe điện?

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp nhận đề xuất của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Motorcycles TV về đề án hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Theo đó đơn vị đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm phương án hoán cải xe máy sử dụng xăng sang động cơ điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của TP.HCM.

Theo nội dung báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

Ông Nguyễn Kiên Giang nhận định: "Đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định".

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin tại họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị tạo hành lang pháp lý

Để xem xét kỹ lưỡng đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe điện, Sở Xây dựng TP.HCM đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Motorcycles TV thuyết trình đề án hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM cùng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Xây dựng TP.HCM đã có công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để báo cáo nội dung và đề xuất xem xét, đánh giá khả năng sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

Đồng thời, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề xuất các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ, hướng dẫn cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng do doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, để được xem xét triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó, đánh giá mức độ tác động đối với kinh tế và môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành.

"Sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, TP.HCM và các cơ quan liên quan sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc triển khai lộ trình chuyển đổi xe điện phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững", ông Giang cho hay.