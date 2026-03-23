Doanh nghiệp hải sản Na Uy hợp tác khai mở thị trường cá hồi tại Việt Nam

Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng bền vững, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở nhu cầu thị trường, mà còn ở cách toàn ngành có thể duy trì chất lượng, độ tươi và niềm tin của người tiêu dùng một cách nhất quán, từ khâu nuôi trồng, thu hoạch đến điểm bán cuối cùng.

Nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu chất lượng của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là cá hồi Na Uy, đang ngày càng tăng cao

Đây cũng là điểm tạo nên lợi thế của cá hồi Na Uy. Với hệ thống nuôi trồng tiên tiến, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chuỗi cung ứng được kiểm soát chặt chẽ, ngành cá hồi Na Uy đã xây dựng được một trong những chuỗi giá trị hải sản tích hợp và minh bạch hàng đầu thế giới, giúp đảm bảo sản phẩm giữ được độ tươi, chất lượng ổn định và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng khi đến tay người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng lực thực thi trong toàn bộ chuỗi giá trị tại thị trường Việt Nam đang trở thành yếu tố then chốt để đưa ngành hàng bước sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Ba trọng tâm lớn đang được đặt ra, bao gồm bảo vệ chất lượng ở "chặng cuối", nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, cũng như mở rộng thị trường mà vẫn đảm bảo tính ổn định về chất lượng.

Gian hàng Seafood from Norway tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam năm 2025

Để hỗ trợ các đối tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực này, Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) sẽ phối hợp cùng tám doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Na Uy gồm SalMar, Mowi, Seaborn, Hofseth International, Coast Seafood, North Sea Seafood, Star Seafood và Bergen Seafood tham gia hội thảo chuyên đề và với gian hàng trưng bày tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 từ ngày 24 - 26.3.2026.

Bảo v ệ chấ t l ượng ở "chặng cuối" trong chuỗi cung ứng

Đối với cá hồi, chất lượng sản phẩm có mối liên hệ trực tiếp với niềm tin của người tiêu dùng và mức độ sẵn sàng chi trả. Chính vì vậy, việc duy trì chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng, đặc biệt ở "chặng cuối", đóng vai trò then chốt.

Trong thực tế, các điểm chuyển giao như tiếp nhận hàng, kiểm soát nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, trưng bày tại điểm bán hàng hay xử lý tại bếp đều là những khâu cần được vận hành theo tiêu chuẩn thống nhất.

Cá hồi Na Uy được trưng bày tại các hệ thống siêu thị lớn với tem nhãn rõ ràng, đảm bảo yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng về tính minh bạch của sản phẩm

Các doanh nghiệp Na Uy có thể hỗ trợ đối tác tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ các quy trình vận hành chuỗi lạnh, tiêu chuẩn xử lý và các chương trình đào tạo thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì đến tay người tiêu dùng.

Nâng cao khả năng tiếp cận để thúc đẩy tiêu dùng

Khả năng tiếp cận sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của ngành hàng. Cá hồi cần được đưa đến người tiêu dùng theo cách thuận tiện hơn, phù hợp với thói quen sử dụng và đảm bảo giá trị tương xứng với mức giá.

Điều này đòi hỏi sự cải thiện trong cách phát triển ngành hàng, từ việc lựa chọn quy cách sản phẩm phù hợp với từng kênh phân phối, cung cấp hướng dẫn sử dụng rõ ràng, đến việc phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng giúp đơn giản hóa quá trình chế biến.

Các doanh nghiệp Na Uy có thể đóng vai trò quan trọng, thông qua việc cung cấp các sản phẩm ready-to-eat cho thị trường, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành hàng từ các thị trường đã trưởng thành.

Mở rộng thị trường đi đôi với đảm bảo chất lượng

Khi nhu cầu tăng lên, việc mở rộng độ phủ thị trường ra ngoài các điểm bán cao cấp truyền thống là bước đi tất yếu. Điều này đòi hỏi khả năng lập kế hoạch cung ứng, duy trì nhịp độ giao hàng ổn định và xây dựng chiến lược phân phối phù hợp với từng khu vực.

Các doanh nghiệp Na Uy có thể hỗ trợ các đối tác Việt Nam thông qua việc xây dựng các chương trình cung ứng dài hạn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm vận hành logistics và phân phối đã được áp dụng tại nhiều thị trường.

Hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Những nội dung này sẽ được trao đổi sâu hơn tại hội thảo do NSC tổ chức, đồng thời tại các gian hàng trong triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các nhà xuất khẩu Na Uy, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tọa đàm về hải sản Na Uy tại Việt Nam trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam Expo 2025 tạo cơ hội kết nối, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc nâng cao năng lực thực thi và tăng cường hợp tác trong toàn chuỗi giá trị sẽ đóng vai trò then chốt để khai thác hiệu quả tiềm năng của cá hồi Na Uy tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một thị trường phát triển bền vững và đáng tin cậy trong dài hạn.