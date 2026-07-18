Doanh nghiệp 'hiến kế' tăng trưởng với Thủ tướng

Tại hội nghị, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, bà Nguyễn Thị Nga, quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Phát triển du lịch thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế

Bà Nguyễn Thị Nga, quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP

Theo đó, cần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài khóa, tiền tệ và phát triển tín dụng xanh. Tín dụng xanh cần trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Mặc dù dư nợ tín dụng xanh đã vượt 700.000 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, nhưng mới chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ.

Bà Nguyễn Thị Nga đề xuất Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư dự án xanh, kinh tế tuần hoàn. Tổ chức triển khai thống nhất Danh mục phân loại xanh quốc gia; nghiên cứu các công cụ hỗ trợ phù hợp cho tổ chức tín dụng, bao gồm cơ chế tái cấp vốn ưu đãi, chia sẻ rủi ro và huy động các nguồn vốn dài hạn trong nước và quốc tế...

Thứ hai, phát triển mạnh thị trường bán lẻ trong nước thông qua nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp sản xuất với chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối hiện đại. 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3,9 triệu tỉ đồng, tăng gần 13%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó trong việc đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại, chi phí logistics cao và thiếu dữ liệu thị trường, dẫn đến mất cân đối cung - cầu.

Từ kinh nghiệm vận hành hệ thống bán lẻ của Tập đoàn BRG, bà Nga cho biết, nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng Việt chất lượng cao là rất lớn. Để khai thác hiệu quả dư địa này, cần một cơ chế kết nối đồng bộ giữa sản xuất và phân phối với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Cạnh đó, cần phát triển du lịch thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó, thí điểm các cơ chế đặc thù đối với các tổ hợp thương mại, du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn.

Cụ thể, linh hoạt và đồng bộ hóa thể chế kinh tế đêm cho các tổ hợp vui chơi giải trí lớn; đẩy nhanh quy trình hoàn thuế VAT tại chỗ cho khách quốc tế; đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế, phí phù hợp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Theo bà Nga, việc phát triển các hệ sinh thái mua sắm, giải trí và lưu trú chất lượng cao sẽ góp phần gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, bán lẻ, vận tải, văn hóa cùng nhiều ngành dịch vụ khác.

"Khi các chủ trương được thực thi hiệu quả và nguồn lực phát triển được khơi thông, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thêm nền tảng để đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới", bà Nga chia sẻ.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP

Hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu

Ở góc độ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục DNNN mạnh, quy mô lớn. Đồng thời, xác định rõ doanh nghiệp đầu tàu trong từng lĩnh vực và giao những nhiệm vụ chiến lược cụ thể, phù hợp, để DNNN thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt và tạo động lực cho nền kinh tế.

Ông cũng đề xuất Chính phủ lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu có năng lực công nghệ, vốn, thị trường để tham gia ngay từ khâu đặt hàng, thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Nhà nước kiến tạo, đặt hàng, hỗ trợ thể chế, dữ liệu, hạ tầng và tiêu chuẩn. Viện, trường cung cấp tri thức, công nghệ, nhân lực cùng doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường.

"Viettel kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa quan điểm này bằng các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành một đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia, trong đó có Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC...", trung tướng Tào Đức Thắng nêu.

Đại diện cho các doanh nghiệp nước ngoài, ông Tsuchibashi Akito, Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Chủ tịch JCCI (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam), cho biết các công ty Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ Nghị quyết 10 với tầm nhìn thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam mạnh mẽ hơn.

Ông Tsuchibashi Akito, Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Chủ tịch JCCI, nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: VGP

Ông Tsuchibashi Akito đưa ra 3 khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam, gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định.

Theo đó, phải đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều công ty Nhật Bản muốn tăng cường mua sắm nội địa tại Việt Nam, tuy nhiên, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng hiện vẫn còn hạn chế.

Cơ hội đang có trong các lĩnh vực như vật liệu, linh kiện, sản xuất chính xác và các dịch vụ công nghiệp chuyên dụng. Do đó, Việt Nam cần có cả những nhà cung cấp lớn mạnh và một thế hệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các công ty khởi nghiệp mới tham gia vào chuỗi cung ứng.

"Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư FDI quy mô lớn. Trong tương lai, chúng ta phải tạo ra thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển và trở thành đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cần tập trung hỗ trợ nâng cấp công nghệ, chứng nhận chất lượng, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo lực lượng lao động và nâng cao năng suất lao động", ông Tsuchibashi Akito nói.