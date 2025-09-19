Doanh nghiệp khai thác TMĐT để bứt phá trong ‘mùa vàng’ tiêu dùng cuối năm

Thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi mùa mua sắm cuối năm đang cận kề. Không chỉ đóng vai trò là kênh phân phối, thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành ‘đòn bẩy’ chiến lược trọng điểm của nhiều thương hiệu trong thời điểm này.

Đẩy mạnh mô hình mua sắm giải trí, lượng đơn của Oui The Brand tăng gấp đôi dịp 9.9

Sau nửa thập kỷ lên sàn, Oui The Brand đã thu hút được gần 150.000 người theo dõi trên Shopee. Theo bà Lê Thị Phương Thảo, nhà sáng lập Oui The Brand, sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. ‘Khách hàng có xu hướng mua sắm trực tuyến trên các sàn TMĐT hoặc thông qua các phiên livestream để có được giá tốt và trải nghiệm tiện lợi’, bà Thảo chia sẻ.

Trong dịp 9.9 năm nay, Shopee Live và Shopee Video đã ghi nhận 1,7 tỷ lượt xem, số đơn hàng qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường, cho thấy mô hình mua sắm kết hợp giải trí đang trở thành động lực tăng trưởng cho nhiều thương hiệu trên sàn.

Cố liệu ghi nhận trên Shopee Live và Shopee Video tại 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng của hình thức mua sắm - giải trí.

Tận dụng xu hướng này, Oui The Brand đã khai thác tối đa tiềm năng từ mô hình mua sắm - giải trí thông qua các công cụ như Shopee Live, Shopee Video và kết hợp ưu đãi Voucher Xtra trong dịp 9.9. Đặc biệt, thương hiệu tăng cường tổ chức livestream vào khung giờ vàng, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm bán chạy dựa trên số liệu từ Shopee.

Các sản phẩm túi và ví da của Oui The Brand được các bạn trẻ yêu thích.

HONOR tăng trưởng 250%, củng cố niềm tin vào hàng chính hãng trên Shopee Mall

Từ năm 2024, HONOR đã lựa chọn Shopee Mall làm kênh phân phối chiến lược trong kế hoạch mở rộng tập khách hàng trực tuyến tại Việt Nam nhờ vào các chính sách đảm bảo hàng chính hãng, mang lại niềm tin và trải nghiệm mua sắm an toàn cho người tiêu dùng.

Trên gian hàng Shopee Mall, HONOR triển khai đồng bộ hình ảnh, thông điệp trong từng chiến dịch, tạo nên không gian mua sắm chuyên nghiệp và nhất quán. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng tích cực tham gia các chương trình livestream, Voucher Xtra và Shopee Membership nhằm tạo điều kiện để người dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá cạnh tranh.

Gian hàng Shopee Mall của HONOR ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong các kênh bán online của thương hiệu.

Thực tế cho thấy, số lượng đơn hàng của HONOR trong dịp này đã tăng gấp ba lần so với thông thường. Tổng giá trị giao dịch cũng tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đưa thương hiệu vào Top 3 hãng điện thoại bán chạy nhất trên sàn.

Bà Đinh Thùy Linh, Quản lý Thương mại điện tử của HONOR, chia sẻ: ‘Shopee là đối tác chiến lược hỗ trợ HONOR tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả thông qua hệ sinh thái công cụ và các chương trình toàn diện. Nhờ đó, thương hiệu có thể mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh và trải nghiệm mua hàng trực tuyến minh bạch, an toàn cho khách hàng’.

Các dòng sản phẩm chủ lực như HONOR X6b và HONOR X9c ghi nhận sức mua vượt trội trong dịp 9.9.

Narciso Rodriguez nâng tầm trải nghiệm mua hàng xa xỉ trực tuyến, đạt mức GMV kỷ lục trên Shopee Premium

Tháng 7 năm 2025, thương hiệu nước hoa cao cấp Narciso Rodriguez chính thức gia nhập Shopee Premium, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng kênh phân phối trực tuyến tại Việt Nam.

Narciso đã tham gia từ ưu đãi Voucher Xtra đến các phiên livestream tư vấn do Shopee Premium tổ chức, mang đến trải nghiệm mua sắm trực quan như tại cửa hàng trong ngày 9.9. Nhờ đó, thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng GMV kỷ lục kể từ khi gia nhập thị trường trực tuyến và riêng ngày 9.9, doanh số của thương hiệu tăng 400% so với ngày thường.

Việc tham gia chương trình tiếp thị liên kết cùng Shopee Premium giúp Narciso nâng cao độ phủ và khai thác hiệu quả hơn nhóm khách hàng tiềm năng.

Ông Chương Hoàng Tân, đại diện Narciso Rodriguez, chia sẻ: ‘Shopee Premium mang lại hệ thống nhận diện riêng biệt giúp khách hàng cảm nhận rõ giá trị cao cấp và củng cố niềm tin vào thương hiệu’.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Shopee Premium, các thương hiệu cao cấp như Narciso Rodriguez còn được hưởng lợi từ các hoạt động truyền thông cùng những chương trình khuyến mãi định kỳ dành riêng cho phân khúc này. Dịp 9.9 vừa qua cũng chứng kiến lượng đơn hàng Shopee Premium tăng đến 18 lần và lượng người dùng mua sắm tăng đến 50 lần, qua đó khẳng định vai trò là bệ phóng vững chãi cho các thương hiệu cao cấp mở rộng kênh phân phối trực tuyến và tiếp cận rộng rãi hơn đến người tiêu dùng Việt.

Những kết quả ghi nhận từ chiến dịch 9.9 cho thấy TMĐT đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, công cụ hỗ trợ bán hàng và sự chủ động từ thương hiệu hứa hẹn tạo nên một mùa mua sắm sôi động với nhiều cơ hội bứt phá trong những tháng cuối năm.