‘Doanh nghiệp không chỉ tạo của cải mà còn lan tỏa hạnh phúc’ - CEO MB

Với chủ đề "Hành trình hạnh phúc", talkshow "Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam" quy tụ các sáng kiến hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trên hành trình xây dựng Việt Nam hiện đại và hạnh phúc. Tham gia talkshow, đại diện MB chia sẻ triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, xây dựng "hạnh phúc từ bên trong" để lan tỏa giá trị nhân bản từ đội ngũ nhân viên đến khách hàng và xã hội.

Doanh nghiệp hạnh phúc - Bắt đầu từ con người bên trong

CEO Phạm Như Ánh khẳng định: "Chỉ khi người MB thấy mình hạnh phúc, họ mới lan tỏa được hạnh phúc ấy đến khách hàng và cộng đồng". Chính vì vậy, MB liên tục lọt Top 3 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành ngân hàng, khối doanh nghiệp lớn (Anphabe) và được tạp chí HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Môi trường làm việc tại MB chú trọng trao quyền, phát huy tối đa năng lực sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần phản biện của mỗi cá nhân. Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp lắng nghe đề xuất của cán bộ nhân viên thông qua các nền tảng nội bộ như Bee Voice, MB Talks và điển hình là chuỗi tọa đàm "30 phút: Thấu hiểu và Đồng hành".

Từ doanh nghiệp hạnh phúc đến xã hội phát triển bền vững

Với nền tảng văn hóa hạnh phúc được định hình và phát triển nội bộ, đội ngũ cán bộ nhân viên MB đã và đang lan tỏa sự hạnh phúc tới toàn xã hội thông qua ba trụ cột chính.

Trụ cột đầu tiên là sự hài lòng của 35 triệu khách hàng bằng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thuận tiện và minh bạch, trong đó App MBBank đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái số toàn diện.

Song song, MB thực thi chiến lược mở rộng mạng lưới vật lý thông qua việc tăng trưởng quy mô và hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển hơn 2.000 điểm giao dịch và đại lý thanh toán, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngay cạnh nhà mà không phải chờ đợi. Bên cạnh đó ngân hàng cũng mang đến vô vàn chương trình ưu đãi, miễn phí dịch vụ thanh toán, đặc biệt là các gói hỗ trợ doanh nghiệp (SMEs) và tiểu thương trong giai đoạn kinh tế đầy biến động.

Trụ cột thứ hai là những đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng (CSR). Như chia sẻ từ ông Ánh trong talkshow, năm 2021, MB đã đầu tư nền tảng công nghệ chuyên biệt và đã thu hút 2.1 triệu lượt người tham gia, huy động tổng nguồn lực tài chính đạt 2.300 tỉ đồng sau 3 năm.

Đội ngũ CBNV MB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền quốc gia

Cuối cùng, MB góp phần củng cố niềm tin tài chính bằng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống phòng ngừa gian lận, lừa đảo, đảm bảo an toàn giao dịch tối đa cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Tầm nhìn 31 năm - từ giá trị tử tế đến hạnh phúc bền vững

Từ khởi đầu năm 1994, MB đã có hành trình ba thập kỷ trở thành Big 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, với tổng tài sản ghi nhận đến 30.9.2025 đạt 1.329 triệu tỉ đồng, tăng 17.7% so với đầu năm và tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ mở rộng nhanh của hệ thống. MB liên tục giữ vững vị thế top đầu ngân hàng hiệu quả nhất với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21%.

Tuy nhiên, giá trị MB tự hào hơn cả là đã gieo "hạt nhân" của quốc gia hạnh phúc mỗi ngày, sự thành công của một tổ chức không chỉ được đo lường bằng quy mô hay sức mạnh tài chính, mà còn bằng tác động tích cực và giá trị thịnh vượng mà tổ chức đó tạo ra cho toàn xã hội.

Hạnh phúc nội bộ tạo động lực lan tỏa ra cộng đồng, từ doanh nghiệp mở rộng thành quốc gia. MB sẽ tiếp tục "gieo trồng" những hạt mầm tích cực khi đất nước thực hiện Nghị quyết lớn về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.