Doanh nghiệp lưu ý những vi phạm thường gặp về thuế

Bà Hoàng Thị Ngọc Phi - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp 2 Thuế TP.HCM, đề cập đến một số vi phạm mà DN thường gặp phải về thủ tục đăng ký thuế chậm hoặc không đúng thông tin; kê khai thuế không đúng hạn, kê khai, khai thiếu nghĩa vụ hoặc không khai; vi phạm về nộp thuế. Trong trường hợp DN nợ thuế, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng, kho bạc; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của người nộp thuế (áp dụng với cá nhân có thu nhập cố định); đề nghị cơ quan hải quan cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

DN dự hội nghị đối thoại với cơ quan thuế ẢNH: T.XUÂN

Bà Phi cho hay, cưỡng chế nợ thuế là biện pháp hành chính nghiêm khắc, được cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế không tuân thủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Các hành vi cố tình chậm nộp, không nộp hoặc tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ thuế có thể bị xử lý hình sự theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội trốn thuế. Vì vậy, việc thực hiện kỷ luật tài chính, thuế khóa nghiêm túc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm uy tín, năng lực và sự phát triển bền vững của DN.

Cơ quan thuế khuyến nghị các tổ chức, DN thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp thuế, không để phát sinh nợ đọng kéo dài, nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, theo Điều 17 Nghị định 126/2020, cơ quan thuế áp dụng phân loại rủi ro người nộp thuế để phục vụ quản lý, thanh tra, kiểm tra. Các DN thường xuyên chậm khai, chậm nộp, khai sai hoặc vi phạm đăng ký thuế sẽ bị xếp vào nhóm rủi ro cao, dẫn đến việc bị tạm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, không được gia hạn chữ ký số, và bị tăng tần suất kiểm tra. Vì vậy, việc tuân thủ đúng thủ tục hành chính thuế không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố bảo đảm DN duy trì uy tín, hoạt động thông suốt trong hệ thống quản lý điện tử của cơ quan thuế.

Đại diện DN thắc mắc về thuế tại hội nghị ẢNH: T.XUÂN

Đại diện các DN nêu những vướng mắc về các vấn đề liên quan đến chi phí thanh toán không dùng tiền mặt trên 5 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập DN; tiền ăn trưa; thuế giá trị gia tăng, xuất hóa đơn đối với phí nhà chung cư… Các DN phát biểu cảm nhận rõ rệt tinh thần của cơ quan thuế chuyển từ quản lý sang đồng hành cùng DN.

Ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. HCM cho biết trong thời gian tới: "Cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số, mở rộng các dịch vụ thuế điện tử thuận tiện, minh bạch. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại định kỳ với DN; kịp thời tham mưu, kiến nghị điều chỉnh các quy định chưa phù hợp với thực tiễn".