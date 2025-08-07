Doanh nghiệp mua lại 52% vốn điều lệ của 'vua nha đam' là ai?

Được mệnh danh là "vua nha đam", ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty thực phẩm GC Food đã đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những đơn vị chế biến nha đam và thạch dừa lớn nhất Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế với hơn 20 quốc gia. Sản phẩm nha đam, thạch dừa GC Food đã chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Nhà đầu tư vào GC Food cũng là tập đoàn có hệ sinh thái rộng khắp trong lĩnh vực nông nghiệp ẢNH: NVCC

Đầu tháng 8.2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của GC Food khi mua lại phần lớn vốn điều lệ của công ty này. Theo thỏa thuận hợp tác giữa AIG và GC Food được công bố, AIG sở hữu tỷ lệ trên 52,8% vốn điều lệ của GC Food, tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Là tập đoàn dẫn đầu về sản xuất và chế biến sâu nông sản Việt cung ứng cho toàn cầu, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, AIG đã phát triển hệ sinh thái sản xuất sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu đa dạng, trải dài khắp các vùng nông sản của Việt Nam. Cụ thể, AIG đang dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ dừa, như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa… do Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu (ACP) sản xuất.

Sự bắt tay hợp tác giữa GC Food và AIG tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và góp phần ổn định việc làm cho hàng trăm hộ nông dân, nâng cao đời sống người các dân địa phương ẢNH: NVCC

Đồng thời, AIG nổi tiếng cung ứng đa dạng các sản phẩm nước ép puree, nước ép trái cây tươi và trái cây đông lạnh IQF do Công ty Mekong Delta Gourmet (MDG) sản xuất. AIG cũng đầu tư sản xuất tinh dầu và chất thơm tự nhiên từ nguyên liệu đặc hữu như quế, hồi do Công ty Asia Specialty Ingredients (ASI) khai thác tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS) của AIG cũng thuộc nhóm dẫn đầu sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sắn, đặc biệt là tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng Glucose syrup tại Nghệ An.

Với sự tương đồng về mục tiêu, định hướng phát triển, AIG cho rằng việc đầu tư vào GC Food sẽ góp phần gia tăng giá trị nông sản Việt. Với quy trình và quy mô sản xuất lớn, khép kín của GC Food, AIG có thể đa dạng hóa các vùng nguyên liệu và danh mục sản phẩm nông sản chất lượng đặc trưng Việt Nam. Điều này giúp AIG tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và góp phần ổn định việc làm cho hàng trăm hộ nông dân, nâng cao đời sống người các dân địa phương.