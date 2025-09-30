Doanh nghiệp muốn tài trợ TP.HCM 3 phà 200 tấn giảm ùn tắc phà Bình Khánh

Đây là đề xuất của Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ, nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM ngày 17.9, phía doanh nghiệp cho biết: Thời gian qua, nhu cầu đi lại giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Cần Giờ tăng trưởng liên tục, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, tết. Tuyến phà Bình Khánh, hiện là phương tiện kết nối chủ yếu giữa nội đô và khu vực biển Cần Giờ đang ngày càng quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân và kìm hãm hoạt động giao thương, du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Phà Bình Khánh thiếu hụt phương tiện, thường xuyên ùn tắc ẢNH: KHẢ HÒA

Qua tìm hiểu, Công ty Cần Giờ được biết: Trước đây, bến phà Bình Khánh được biên chế tổng cộng 6 phương tiện gồm 2 phà 200 tấn (thường trực), 3 phà 100 tấn (thường trực) và 1 phà 100 tấn (dự phòng), với công suất vận chuyển trung bình khoảng 22.000 lượt khách/ngày và tăng lên khoảng 44.000 lượt khách/ngày trong các dịp lễ, tết.

Theo Quyết định số 5202 ngày 9.12.2019 của UBND TP về định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện tại bến phà Bình Khánh giai đoạn 2019 - 2020, bến phà cần được bổ sung thêm 2 phà 200 tấn (1 phà thường trực và 1 phà dự phòng) nhằm đảm bảo năng lực vận hành phù hợp với thực tiễn lưu lượng phương tiện, đặc biệt là lượng xe ô tô ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, đến nay, không những chưa được bổ sung theo định mức, bến phà Bình Khánh còn bị giảm phương tiện do phà Bình Khánh E (100 tấn) đã hết niên hạn sử dụng. Như vậy, hiện tại bến phà chỉ còn lại 5 phà đang khai thác không bảo đảm hiệu suất hoạt động cao, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ tết hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật, phương tiện phải bảo trì, sửa chữa định kỳ theo quy định.

Từ thực trạng nêu trên, Công ty Cần Giờ khẳng định việc nâng cao năng lực phục vụ của tuyến phà Bình Khánh do đó trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội tại khu vực. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức vận hành, khu vực này sẽ trở thành động lực phát triển mới của thành phố, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Trong giai đoạn trước khi hoàn thiện các công trình hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 - Cần Giờ cũ, việc đầu tư, nâng cao công suất tuyến phà Bình Khánh là giải pháp thiết thực và cấp bách để phục vụ nhu cầu trước mắt. Trên tinh thần đồng hành cùng thành phố, Công ty Cần Giờ đề xuất được tài trợ 3 phà công suất 200 tấn (thường trực) chở người và phương tiện để lực lượng thanh niên xung phong quản lý vận hành, nhằm hỗ trợ tăng công suất phục vụ của tuyến phà Bình Khánh.

Việc tài trợ này bao gồm các chi phí phát sinh từ nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành. Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 - Cần Giờ.

UBND TP ủng hộ chủ trương này, đồng thời đề nghị Công ty Cần Giờ và Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chủ động phối hợp, thống nhất phương án nhận phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất.