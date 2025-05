'Doanh nghiệp nhà nước nào cũng nhảy vào bất động sản thì lại chết'

Sáng 13.5, tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, doanh nghiệp nhà nước nào cũng kinh doanh bất động sản thì không nên và không hay ẢNH: GIA HÂN

Doanh nghiệp nhà nước nào cũng kinh doanh bất động sản thì không nên và không hay

Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa đồng tình với quan điểm sửa đổi tại dự thảo luật nêu rõ, đầu tư vốn của Nhà nước phải trọng tâm, trọng điểm. Việc nào tư nhân làm được thì để tư nhân làm. Việc nào tư nhân không làm, nhưng để phục vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội thì Nhà nước phải làm.

Ông dẫn ví dụ vừa qua, nhiều dự án đường bộ cao tốc kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhưng doanh nghiệp tư nhân không làm, thì Nhà nước phải làm. "Đây là chỗ khó, khó giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế đối với tư nhân không cao. Những lĩnh vực hạ tầng cơ bản như vậy tôi nghĩ Nhà nước phải đầu tư", đại biểu đoàn Đồng Tháp nêu.

Với thay đổi không hạn chế doanh nghiệp nhà nước đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đại biểu Phạm Văn Hòa lại cho rằng cần cân nhắc. Theo ông Hòa, thời gian qua, một số tập đoàn, công ty lớn của Nhà nước đầu tư ngoài ngành gặp khó khăn, có trường hợp vướng vòng lao lý.

"Giờ cho phép đầu tư kinh doanh bất động sản ngoài ngành như vậy thì đề nghị có cân nhắc. Phải xem xét tùy lúc, tùy nơi, doanh nghiệp nào được làm, doanh nghiệp nào không được làm. Không phải tất cả doanh nghiệp nhà nước đều được đầu tư bất động sản là không nên và không hay", ông Hòa nói và đề nghị chỉ doanh nghiệp lớn của Nhà nước được đầu tư bất động sản.

"Có cân nhắc đảm bảo hiệu quả, hiệu suất lâu dài. Kinh doanh bất động sản là món lời béo bở, lợi nhuận rất cao bù đắp cho chi phí khác nên rất cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm được", đại biểu Hòa nêu.

"Ông thấy bất động sản nó hot thế là ông nhảy vào thì lại chết"

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng phải giao cho doanh nghiệp nhà nước các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời giao cụ thể, không thể thấy bất động sản "hot" là "nhảy vào" ẢNH: GIA HÂN

Không đồng tình quan điểm việc gì doanh nghiệp tư nhân làm được thì doanh nghiệp nhà nước không được làm, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng phải có những "ưu tiên" cho doanh nghiệp nhà nước.

Ông phân tích, doanh nghiệp nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước để kinh doanh, lãi cũng nộp cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho công chức, viên chức nên phải ưu tiên.

"Không thể nói cái gì doanh nghiệp tư nhân làm được thì doanh nghiệp nhà nước không làm. Không được. Tôi có quan điểm như thế dù tôi đứng về phía doanh nghiệp tư nhân", ông Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh.

Việc "ưu tiên", theo ông Thân, là những lĩnh vực kinh tế trọng điểm phải giao cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không nên thắc mắc. "Chẳng hạn, than, điện, dầu khí liên quan tới quốc phòng, an ninh thì Nhà nước phải làm. Doanh nghiệp phải gánh chuyện an sinh xã hội. Có những cái doanh nghiệp tư nhân không làm thì doanh nghiệp nhà nước vẫn phải làm", ông Thân nói và cho biết thêm, doanh nghiệp tư nhân thì "dứt khoát cứ có lời mới làm".

Tuy nhiên, ông Thân đồng tình với ông Hòa nên giao cụ thể các lĩnh vực kinh doanh, phạm vi đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

"Chứ không phải ông đang làm nhiệm vụ chính, ông thấy bất động sản nó hot thế là ông nhảy vào thì lại chết. Phải giao rất cụ thể. Lĩnh vực nào cho doanh nghiệp nhà nước tham gia vào chứ không phải cái gì cũng tham gia. Doanh nghiệp tư nhân, kể cả doanh nghiệp lớn, cái gì cũng đầu tư vào thì rất khó thành công", ông Thân nhấn mạnh và đề nghị khi doanh nghiệp nhà nước muốn tham gia đầu tư ngoài ngành thì phải được Chính phủ giao và có ý kiến của cơ quan chủ quản.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) thì đề nghị ngược lại, những gì doanh nghiệp nhà nước làm được thì nên để doanh nghiệp tư nhân làm.

Nhiều đại biểu nói doanh nghiệp nhà nước gánh an sinh xã hội, nhưng thiên tai vừa qua doanh nghiệp tư nhân góp rất nhiều. Hiện nay, kinh tế tư nhân góp 47% GDP nhưng một số lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước độc quyền, doanh nghiệp tư nhân không được tham gia như. Một số lĩnh vực như than, điện doanh nghiệp nhà nước kinh doanh rất lỗ nhưng chưa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia", ông Thanh nói, và đề nghị cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia một số lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước đang được làm.