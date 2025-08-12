Doanh nghiệp Nhật mong được phổ biến xe hybrid tại Việt Nam

Sáng 12.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, với tinh thần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ 2 tọa đàm, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản ẢNH: NHẬT BẮC

Tính đến hết tháng 7, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỉ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án thành phố thông minh tại H.Đông Anh cũ (Hà Nội), dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2…

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực Việt Nam coi trọng như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, là trụ cột hợp tác của hai nước trong tương lai.

Tại tọa đàm, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Cụ thể gồm dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành; đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên; dự án Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật; dự án xây dựng Trường ĐH Việt - Nhật; phổ biến xe hybrid (sử dụng song song động cơ đốt trong và động cơ điện)…

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án tại Việt Nam như các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; phát triển hạ tầng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Các dự án xây dựng thành phố thông minh bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất…

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên và nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Ito Naoki cho biết, phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Đại sứ cho biết Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là đối tác hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này, hướng tới sự phát triển bền vững hơn nữa cho Việt Nam.

Trước quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản đối với vấn đề chuyển đổi các phương tiện giao thông xanh, Thủ tướng cho rằng, việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8, đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ...