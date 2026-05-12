Doanh nghiệp rối loạn vì hãng vận chuyển quốc tế gặp sự cố

Doanh nghiệp thiệt hại đủ đường

Từ khoảng cuối tháng 4, đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến nay, tình trạng ùn tắc hàng hóa thông qua dịch vụ vận chuyển quốc tế FedEx đang diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng dây chuyền đối với nhiều doanh nghiệp (DN) nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Phạm Huyền, đại diện một công ty thời trang tại Hà Nội, bức xúc: "Công ty chúng tôi là công ty may, nhận đơn hàng vải mẫu của khách quốc tế và buộc phải chạy cho kịp tiến độ để thực hiện đơn hàng. Đến nay, lô hàng vải mẫu này dù đã về đến kho Hà Nội nhưng nhiều ngày nay vẫn chưa lấy hàng ra được. Việc hỗ trợ bị gián đoạn và không hiệu quả từ phía nhân viên FedEx khiến công ty có nguy cơ trễ hạn, khách hàng hủy đơn và nhà máy bị phạt".

Khách hàng của FedEx tại VN nóng ruột vì kẹt hàng tại cảng nhiều ngày qua ẢNH: NVCC

Chị Lam Hạ, một khách hàng khác tại Hà Nội, cũng đứng ngồi không yên khi lô hàng trị giá gần 200 triệu đồng của chị cần phải bảo quản nhiệt độ mát, nhưng sau nhiều ngày thông quan đến nay vẫn còn ở bãi sân bay nên khả năng cao là sẽ bị hư hỏng. Một số đơn vị khác vì không nhận được nguyên liệu nên đã phải ngừng dây chuyền hoạt động, nguy cơ bị hủy đơn hàng do không đảm bảo tiến độ.

Đến sáng hôm qua, tình trạng vẫn hết sức rối ren. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại diện Công ty Sơn Đỉnh (TP.HCM), bức xúc cho hay công ty của chị có lô hàng gửi qua FedEx đã thông quan lâu rồi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hàng, gọi điện không ai nghe máy, gọi đến hotline thì nhân viên autobot hướng dẫn xong lại tiếp tục chờ vì máy bận. "Tôi cũng gửi email bức xúc, phẫn nộ đủ thể loại mà không ai trả lời, nhiều ngày trôi qua vẫn chưa biết cách nào để lấy được hàng về, trong khi khách hàng của tôi hối thúc", chị bức xúc.

Anh Nguyễn Thanh Quang, đại diện một DN tại TP.HCM, 3 ngày nay phải thường xuyên túc trực tại sân bay để lấy hàng, nhưng chỉ lấy trực tiếp tại quầy được 1 lô và 1 lô khác chuyển phát đến địa chỉ công ty, còn 30 lô kẹt lại chưa lấy được.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến hôm qua 11.5, tình hình ùn tắc hàng hóa của FedEx tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa được giải quyết khiến hàng trăm khách hàng của đơn vị này đứng ngồi không yên. Từ cuối tuần trước, nhiều người phải ăn nằm ngay tại quầy của FedEx để được giải quyết. Đến sáng 11.5, khách hàng đến làm việc được phát phiếu số thứ tự và thông báo in sẵn với nội dung: "Các đội ngũ của chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào việc ổn định hoạt động nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và cải thiện độ tin cậy của dịch vụ. Do đó, quầy tiếp nhận của chúng tôi hiện đóng cửa, chỉ còn mở dịch vụ nhận và giao hàng đã được đặt lịch trước. Đối với các lô hàng cần gấp về thời gian, chúng tôi khuyến nghị quý khách lên kế hoạch với thêm thời gian dự phòng hoặc sắp xếp phương án thay thế khi cần thiết".

Ai chịu trách nhiệm ?

Một khách hàng cho biết được phát phiếu thứ tự đến thứ... 100. "Với tốc độ giải quyết mỗi trường hợp rất chậm, số thứ tự kéo dài như vậy chúng tôi chờ đợi không biết đến khi nào, trong khi thiệt hại do trì hoãn đơn hàng, ngưng trệ sản xuất, khách hàng hủy đơn đang hiện diện từng ngày", người này cho biết.

Trong thông báo mới nhất, FedEx VN thông tin vẫn đang nỗ lực giải quyết ách tắc hàng hóa, nhưng thực tế các kênh liên lạc của FedEx VN hiện tại lâm vào cảnh quá tải và tê liệt vì khách hàng gọi đến quá nhiều. FedEx VN lý giải tình trạng hiện nay là do đang trong quá trình chuyển đổi vận hành nhằm nâng cao dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này, khối lượng hàng hóa tăng cao sau kỳ nghỉ lễ đã tạo áp lực tạm thời lên hoạt động xử lý vận hành.

DN thiệt hại có kiện được không ? Trao đổi với Thanh Niên, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM phân tích: theo thông tin được báo chí phản ảnh, phía FedEx VN đã thừa nhận sự cố gây chậm trễ và kêu gọi sự kiên nhẫn, thông cảm, bên cạnh đó đã miễn phí lưu kho và tìm những giải pháp linh động nhằm giải phóng nhanh nhất hàng tồn. Qua đó có thể thấy đây là sự cố kéo dài, số lượng khách ảnh hưởng lớn, hàng đã thông quan nhưng vẫn ùn tắc, nguyên nhân đến từ quá trình chuyển đổi vận hành nội bộ và không phải là trường hợp bất khả kháng. Về mặt pháp lý, khách hàng hoàn toàn có quyền kiện hoặc yêu cầu bồi thường, đặc biệt nếu chứng minh được thiệt hại thực tế do chậm giao hàng thông qua các chứng cứ là hợp đồng bị hủy, email khách từ chối nhận hàng do trễ hạn, chứng từ sản xuất bị đình trệ, chứng minh khoản lợi nhuận bị mất và quan trọng nhất là phải chứng minh việc chậm giao của FedEx là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại cho DN. Trên thực tế, việc đòi được khoản bồi thường lớn không dễ, vì hãng vận chuyển quốc tế thường có điều khoản giới hạn trách nhiệm rất chặt, và khách hàng phải chứng minh thiệt hại rất cụ thể. Do đó, các DN bị thiệt hại cần phải nghiên cứu kỹ hợp đồng dịch vụ để có thể quyết định chính xác có nên kiện đòi bồi thường hay không.

"Mặc dù đã có những tiến triển tích cực, chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để xử lý hết các lô hàng tích lũy và đưa hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Trong giai đoạn này, FedEx VN sẽ miễn phí lưu kho để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi hiểu rõ tính cấp thiết của các lô hàng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng và đang ưu tiên xử lý trong khả năng có thể. Tuy nhiên, thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn bình thường. Chúng tôi khuyến nghị khách chủ động sắp xếp thêm thời gian hoặc cân nhắc các phương án thay thế khi cần thiết", thông báo của hãng viết. Ngoài ra, FedEx VN áp dụng biện pháp linh động tạm thời là ưu tiên giao hàng trước, các chứng từ hải quan tương ứng sẽ được giao sau, khi đó mới tiến hành thu thuế và phí.

Dù vậy, trao đổi với Thanh Niên, nhiều khách hàng của hãng này vẫn bức xúc. Theo ý kiến của đại diện các DN, vấn đề hiện nay không phải là "hỗ trợ phí lưu kho" mà việc chậm trễ nhận hàng (trong đó có nhiều hàng hóa là nguyên liệu sản xuất) đã khiến đơn hàng xuất khẩu vẫn chưa thể xuất đi và DN phải gánh chịu những thiệt hại thực tế về vận hành cũng như tài chính mỗi ngày.

"Các khoản phí lưu kho phát sinh hiện nay không phải do khách hàng gây ra. Chúng là hệ quả trực tiếp từ sự gián đoạn trong vận hành nội bộ của FedEx. Vì vậy, việc miễn phí lưu kho không nên được diễn đạt là một hình thức "hỗ trợ" khách hàng, mà cần được nhìn nhận là trách nhiệm tối thiểu trong giai đoạn dịch vụ gặp sự cố. Điều khách hàng thực sự cần lúc này là hàng hóa được xử lý nhanh chóng, có mốc thời gian khôi phục rõ ràng, và có trách nhiệm cụ thể đối với những ảnh hưởng mà DN khách hàng đang phải gánh chịu", một đại diện DN nêu ý kiến.