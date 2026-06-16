Doanh nghiệp sân bay không được có vốn nước ngoài quá 30%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205 quy định về điều kiện kinh doanh cảng hàng không; giấy phép kinh doanh cảng hàng không; điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không. Nghị định có hiệu lực từ 1.7 tới.

Đáng chú ý, điều kiện để thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không gồm: mức vốn chủ sở hữu tối thiểu 100 tỉ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tư đầu tiên tại Việt Nam ẢNH: SG

Doanh nghiệp phải có bộ máy, nhân sự để tổ chức thực hiện công tác an toàn hàng không, an ninh hàng không và hoạt động kinh doanh cảng hàng không, khai thác cảng hàng không.

Nghị định quy định Giấy phép kinh doanh cảng hàng không được cấp cho doanh nghiệp để kinh doanh cảng hàng không tại một hoặc nhiều cảng hàng không. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh tại cảng hàng không thì phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh cảng hàng không.

Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp: không duy trì vốn chủ sở hữu tối thiểu trong thời gian 2 năm liên tục. Cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không.

Không được cấp Giấy chứng nhận cảng hàng không trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không. Không duy trì đủ điều kiện kinh doanh cảng hàng không theo quy định và không hoàn thành việc khắc phục các vi phạm trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi Cục Hàng không ban hành các yêu cầu khắc phục vi phạm điều kiện kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động kinh doanh cảng hàng không theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và hàng không dân dụng hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp cảng hàng không.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định mức vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa, kinh doanh dịch vụ xăng dầu hàng không 30 tỉ đồng.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga, kho hàng hóa, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp cảng hàng không kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không thì không áp dụng quy định về mức vốn chủ sở hữu tối thiểu.

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