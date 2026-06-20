Doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho Boeing, Airbus và Korean Air tiếp tục trở lại với DINCO E&C

Ngày 19.6, DINCO E&C ký hợp đồng với KP Aerospace Vietnam, tiếp tục làm Tổng thầu thiết kế và thi công giai đoạn 2 dự án Nhà máy linh kiện hàng không KP Aerospace Việt Nam (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng).

DINCO E&C tiếp tục được KP Aerospace Vietnam tin tưởng giao vai trò Tổng thầu thiết kế và thi công giai đoạn 2

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không do KP Aerospace Vietnam đầu tư 20 triệu USD (hơn 500 tỉ đồng) vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với mục tiêu sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa động cơ phụ (APU Door), đầu MIC (MIC tip), hộp cánh (Wingbox), cánh lượn (Winglet), dàn hỗ trợ cánh tả (Flap support fairing) của các dòng máy bay.

Năm 2024, DINCO E&C đã được giao làm Tổng thầu thiết kế và thi công Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không giai đoạn 1 trên diện tích 1,3 ha, với các tiêu chuẩn cao như sàn siêu phẳng FM1 và khả năng chịu bão 180km/h, thời gian thi công từ tháng 2 đến tháng 9.2024.

Ký hợp đồng giai đoạn 2 Nhà máy linh kiện hàng không KP Aerospace Việt Nam

Nhà máy đi vào hoạt động đã thực hiện cụm đầu cánh nghiêng của Boeing 787 Dreamliner, một trong những bộ phận khí động học quan trọng trên thế giới.

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP Aerospace Vietnam là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của TP.Đà Nẵng.

Sự hài lòng của khách hàng bảo chứng cho chất lượng công trình

Giai đoạn 2 của nhà máy tiếp tục do DINCO E&C làm Tổng thầu thiết kế và thi công, góp phần phục vụ cho KP Aerospace Vietnam sớm thực hiện các bộ phận kim loại cho lắp ráp giai đoạn 1.

Việc liên tiếp nhận được sự tín nhiệm từ các nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghệ cao không chỉ khẳng định năng lực triển khai và chất lượng công trình, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành bền vững mà DINCO E&C luôn theo đuổi.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và vật chất sớm hoàn thiện đặt nền móng vững chắc để KP Aerospace Vietnam tiếp tục lấp đầy nhà máy bằng các bộ phận máy bay lớn để xuất khẩu

Đồng thời tiến tới hình thành tổ hợp công nghệ hàng không vũ trụ tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, thu hút thêm nhiều tập đoàn hàng không thế giới tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng

DINCO E&C với hơn 400 nhân viên và trên 3.000 công nhân, hoạt động toàn quốc trong lĩnh vực xây dựng nhà máy công nghiệp, cao ốc, khách sạn, resort và công trình giao thông, cơ sở hạ tầng…