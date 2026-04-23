Doanh nghiệp số hóa, chuyên gia thiết kế đồ họa đứng ở đâu trong cuộc chơi mới?

Cuộc thanh lọc gắt gao của thị trường số

Sự bùng nổ của công nghệ số đã và đang tái định nghĩa lại bản chất của ngành thiết kế. Theo báo cáo từ 360 Research Reports, thị trường thiết kế đồ họa toàn cầu đang dồn lực cho các sản phẩm số hóa như website, ứng dụng di động và hệ sinh thái mạng xã hội.

Hơn 33% nhu cầu thiết kế hiện nay tập trung vào việc xây dựng và định vị thương hiệu. Tại Việt Nam, nhu cầu này thể hiện rõ nét khi nền kinh tế số và thương mại điện tử ngày càng bùng nổ. Doanh nghiệp mạnh tay đầu tư vào nhận diện thương hiệu, UI/UX (thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng), nội dung số và bao bì để cạnh tranh trên các nền tảng online…

Tuy nhiên, báo cáo của Next Move Strategy Consulting chỉ ra, dù số lượng nhân sự biết thiết kế khá đông, nhiều sinh viên mới ra trường vẫn thiếu kỹ năng thực hành, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết bài toán thương hiệu thực tế.

Thị trường giờ đây rất cần những designer có tư duy linh hoạt, khả năng đa nhiệm và đặc biệt là năng lực phân tích, xây dựng concept, kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh, nhất là khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng đội ngũ thiết kế nội bộ, giảm sự phụ thuộc vào việc thuê ngoài.

Bước nhảy vọt về tư duy cho người học thiết kế đồ họa

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái cấu trúc toàn diện ngành sáng tạo, câu hỏi đặt ra là: Đâu là "vùng an toàn" cho con người? Tại hội thảo "Truyền thông và Công nghiệp sáng tạo trong bối cảnh châu Á đương đại", giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho rằng, giáo dục đại học cần mang lại cho người học tư duy chiều sâu và nền tảng lý thuyết vững chắc, thay vì chỉ dừng ở việc dạy các kỹ năng công cụ cơ bản.

Tại hội thảo, TS Nick Zhang từ Đại học Hong Kong Baptist cũng nhận định, sự phát triển của công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, đang thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc toàn diện ngành sáng tạo. Điều này không làm giảm vai trò của con người, mà ngược lại, làm gia tăng nhu cầu về những nhân sự biết kết hợp tư duy nghệ thuật, khả năng phân tích và hiểu biết công nghệ để tạo ra giá trị mới.

Đón đầu làn sóng này, BUV đã ra mắt chương trình cử nhân Thiết kế đồ họa (song bằng), hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan. Trong đó, Trường nghệ thuật Manchester trực thuộc là cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời tại Anh, nằm trong nhóm 51-100 toàn cầu theo Bảng xếp hạng Đại học thế giới QS 2025. Vừa qua, BUV cũng được QS xếp hạng vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật và thiết kế, là một trong những trường quốc tế duy nhất của Việt Nam lọt top.

Chương trình này không chỉ là một khóa học về thẩm mỹ; đây là một lộ trình huấn luyện bài bản về tư duy chiến lược dành cho những nhà thiết kế tương lai.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở triết lý đào tạo "Concept-first, not tool-first" (Tư duy đi đầu, rồi mới đến công cụ). Sinh viên BUV được đặt vào những tình huống thực tế buộc phải phân tích bài toán, thấu hiểu khách hàng, xây dựng ý tưởng cốt lõi và hệ thống hóa thông điệp trước khi chạm tay vào bất kỳ công cụ thiết kế nào. Cách tiếp cận này giúp sinh viên thoát khỏi sự lệ thuộc vào công nghệ, khuyến khích cá tính sáng tạo độc bản và tư duy phản biện.

Học thiết kế tại BUV còn là một quá trình mô phỏng môi trường làm việc thực tế thông qua mô hình Học tập tại Studio. Sinh viên được trực tiếp đối mặt với các dự án thực tế, nhận phản hồi đa chiều từ giảng viên quốc tế và các chuyên gia đầu ngành. Thay vì những bài thi lý thuyết khô khan, năng lực của sinh viên được đánh giá qua chính những sản phẩm thực tế được tích lũy xuyên suốt quá trình học.

Một điểm mạnh khác của chương trình nằm ở cách tiếp cận cân bằng giữa nền tảng thực hành truyền thống và kỹ năng số. Sinh viên bắt đầu với các học phần vẽ truyền thống, tư duy hình khối và ngôn ngữ thị giác nhằm xây dựng nền tảng tạo hình vững chắc, trước khi chuyển sang tích hợp công nghệ và các kỹ năng thiết kế số.

Song song đó, chương trình chú trọng phát triển năng lực liên ngành, khuyến khích sinh viên tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, kết hợp tư duy thiết kế với hiểu biết về truyền thông, công nghệ và kinh doanh.

Với đội ngũ giảng viên 100% sở hữu bằng cấp quốc tế, BUV đảm bảo mỗi sinh viên đều được định hướng phát triển theo thế mạnh riêng biệt, từ thiết kế giao diện (UI/UX), thiết kế thương hiệu cho đến định vị thương hiệu chuyên sâu. Mô hình song bằng mang lại lợi thế đáng kể về chi phí. Sinh viên có thể thụ hưởng uy tín học thuật Anh Quốc tại môi trường đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam với mức chi phí tối ưu hơn nhiều so với việc du học toàn phần.

Đặc biệt, hai trường đồng tài trợ quỹ học bổng với số lượng có hạn, thể hiện cam kết trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành sáng tạo, nuôi dưỡng một thế hệ nhà thiết kế có nền tảng tư duy vững chắc, khả năng thích ứng cao và sẵn sàng đóng góp cho quốc gia.

