Doanh nghiệp Sóc Trăng: Muốn bộ máy đổi mới, người đứng đầu phải thay đổi trước

Sở hữu lợi thế về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Sóc Trăng đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ lợi thế sản xuất đến bài toán quản trị doanh nghiệp

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các mô hình tiên phong như cánh đồng thông minh ứng dụng mã QR hay việc đưa thiết bị bay vào canh tác đã góp phần tối ưu hóa đáng kể chi phí đầu vào cho ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, xét trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu lúa gạo và thủy sản, phương thức quản trị tại nhiều doanh nghiệp địa phương vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống. Phần lớn doanh nghiệp phát triển dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và sự nhạy bén của thế hệ sáng lập, trong khi hệ thống quản trị chưa theo kịp yêu cầu mở rộng quy mô.

Nhận định về thực trạng này, ông Trần Khắc Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng, cho biết:

"Thực tế là phần lớn doanh nghiệp Sóc Trăng xuất phát từ mô hình hộ gia đình hoặc SME. Khoảng trống lớn nhất nằm ở việc chúng ta thiếu một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn hóa và sự minh bạch trong tài chính, dòng tiền. Khi quy mô còn nhỏ, cách quản lý ấy có thể trơn tru; nhưng khi bước sang không gian phát triển mới, nếu không tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự và phân định rõ ràng các tầng quản lý, doanh nghiệp sẽ rất khó bứt phá".

Ông Trần Khắc Tâm - Phó chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng

Theo ông Trần Khắc Tâm, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp địa phương khi bước vào sân chơi lớn không nằm ở chất lượng sản phẩm hay sự chăm chỉ của người lao động mà ở độ trễ trong phương thức quản trị.



Khi không gian kinh tế của Sóc Trăng mở rộng, những yêu cầu ngày càng khắt khe về chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc đòi hỏi doanh nghiệp phải bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ trong toàn bộ quy trình vận hành. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị, hoạt động quản lý dòng tiền, kho bãi và chi phí logistics vẫn được thực hiện rời rạc, thiếu sự kết nối thông qua hệ thống dữ liệu thống nhất.

Vai trò của người đứng đầu trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh hiện đại không đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo phải trực tiếp đi sâu vào từng vấn đề kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy điều hành, chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang mô hình quản trị dựa trên hệ thống dữ liệu minh bạch.

Đề cập đến yêu cầu này, ông Trần Khắc Tâm cho biết: "Để doanh nghiệp Sóc Trăng tự tin vươn lên và giữ vững vị thế, điều cốt lõi là đội ngũ quản lý phải chủ động nâng cấp chính mình trước khi đòi hỏi hệ thống thay đổi. Các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần chú trọng việc học tập bài bản, trang bị tư duy quản trị kinh doanh hiện đại kết hợp với nhãn quan công nghệ. Khi nhà quản lý tự trang bị cho mình nền tảng vững chắc để tái cấu trúc tổ chức, chuẩn hóa quy trình và dẫn dắt văn hóa số, doanh nghiệp mới có đủ khả năng để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường".

Với tư duy lãnh đạo số, nhà quản lý có thể khai thác công cụ công nghệ và dữ liệu để kiểm soát chi phí vận hành, theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực và quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng, thay vì chủ yếu dựa vào phán đoán và kinh nghiệm cá nhân.

Các hệ thống công nghệ và công cụ quản trị tiên tiến cũng giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào phương thức điều hành ôm đồm, giải phóng người đứng đầu khỏi những công việc sự vụ để tập trung hơn vào hoạch định chiến lược, phát triển thị trường và mở rộng quy mô kinh doanh.

Dù vậy, tái cấu trúc tổ chức và đưa tư duy quản trị mới vào doanh nghiệp không phải quá trình dễ dàng. Sự chuyển đổi đòi hỏi bản lĩnh của người đứng đầu trong việc quản trị thay đổi, kiên trì dẫn dắt đội ngũ và từng bước xây dựng văn hóa số. Qua đó, nhân sự chủ chốt có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và chuyển hóa những cải tiến trong quản trị thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Học để dẫn dắt chuyển đổi

Chủ động nâng cao kiến thức quản trị một cách bài bản, gắn với thực tiễn số hóa và kinh doanh hiện đại đang trở thành nhu cầu thiết thực của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành (CEO) và các cấp quản lý chủ chốt tại địa phương.

Để giải quyết những bài toán về vận hành và mở rộng thị trường trong giai đoạn mới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và dịch vụ hậu cần (logistics) có xu hướng tìm kiếm các chương trình đào tạo chuyên sâu, kết hợp nền tảng quản trị kinh doanh với tư duy công nghệ hiện đại.

Một ví dụ là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI (SEMBA in AI) do Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, triển khai. Chương trình tập trung vào các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp như quản trị tài chính, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu lớn và ra quyết định chiến lược ở cấp cao.

Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ), có hiệu lực đến năm 2035, đồng thời kết hợp nguồn tài liệu học tập được tuyển chọn từ các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại:

https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/semba/