Doanh nghiệp tại Đông Nam Á đối mặt hơn 140.000 mối đe dọa từ web mỗi ngày

Kaspersky khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sau để tăng cường bảo mật an ninh mạng:

- Thường xuyên cập nhật phần mềm trên tất cả thiết bị để ngăn chặn kẻ xấu khai thác lỗ hổng và xâm nhập vào mạng lưới của tổ chức.

- Đánh giá và kiểm tra chuỗi cung ứng và quyền truy cập của các dịch vụ quản lý vào môi trường của doanh nghiệp. Kaspersky hiện cung cấp dịch vụ giúp các tổ chức đánh giá xem hệ thống hoặc mạng lưới của họ có bị kẻ xấu xâm nhập hay không.

- Giám sát quyền truy cập và hoạt động mạng để phát hiện hoạt động bất thường, đồng thời giới hạn quyền truy cập của người dùng theo nhu cầu thực tế nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu.

- Thiết lập một Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC) sử dụng công cụ quản lý thông tin và sự việc liên quan tới an ninh mạng (SIEM) như Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - giải pháp giám sát và phân tích các sự cố an ninh thông tin, cùng với Kaspersky Next XDR Expert - giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa phức tạp.

- Cập nhật thông tin mới nhất từ Threat Intelligence để có cái nhìn sâu sắc về các mối đe dọa an ninh mạng nhắm vào tổ chức, đồng thời cung cấp cho đội ngũ An ninh Thông tin (InfoSec) những thông tin đầy đủ và cập nhật mới nhất về các đối tượng tấn công tiềm ẩn, cũng như chiến thuật, kỹ thuật và quy trình (TTPs) mà chúng sử dụng.

- Nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho nhân viên thông qua các công cụ như Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Theo đó, nhân viên cần hiểu rõ các rủi ro từ mối đe dọa an ninh mạng và biết cách tự bảo vệ bản thân cũng như tổ chức khỏi những rủi ro này.