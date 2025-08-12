Doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi tháng với gói tài khoản M-Smart

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng gia tăng, việc tiết giảm chi phí hoặc sử dụng các dịch vụ với chi phí hợp lý đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Thay vì phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho các loại phí giao dịch, chuyển tiền hay duy trì tài khoản, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn gói tài khoản doanh nghiệp M-Smart của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để tối ưu chi phí.

Giao dịch siêu miễn phí

Với gói tài khoản M-Smart, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch mà không phải lo lắng về các loại phí phát sinh. Tất cả các giao dịch chuyển tiền online trong nước và quốc tế đều được miễn phí hoàn toàn, không giới hạn số lần hay hạn mức giao dịch. Ngoài ra, M-Smart còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể khi miễn phí các dịch vụ thu hộ thuế điện tử, thanh toán hóa đơn điện nước và nhiều giao dịch khác vốn thường xuyên phát sinh trong vận hành.

Không dừng lại ở việc cắt giảm chi phí, MSB còn tặng kèm cho doanh nghiệp một tài khoản số đẹp, dễ nhớ. Điều này không chỉ thuận tiện khi thực hiện giao dịch mà còn góp phần tạo dấu ấn chuyên nghiệp, nâng cao uy tín trong mắt đối tác và khách hàng.

Chị Quỳnh Anh, chủ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, chia sẻ: "Mỗi tháng, công ty tôi phát sinh vài trăm giao dịch chuyển tiền cả trong và ngoài nước. Trước đây, riêng chi phí chuyển khoản đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Nhưng từ khi sử dụng M-Smart, khoản chi này gần như không còn nữa".

Hoàn tiền lên tới 12 triệu đồng

Không chỉ miễn phí giao dịch, M-Smart còn là một trong những gói tài khoản doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường hiện nay có chính sách hoàn tiền trực tiếp. Cụ thể, doanh nghiệp mở mới gói M-Smart sẽ được hoàn tiền tới 2 triệu đồng/tháng trong 6 tháng liên tiếp, khi phát sinh giao dịch ghi nợ qua Internet Banking. Như vậy, tổng giá trị hoàn tiền có thể lên tới 12 triệu đồng/doanh nghiệp.

"Việc hoàn tiền từ tài khoản doanh nghiệp là hình thức ưu đãi mới mẻ. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có thêm nguồn lợi nhuận từ chính các giao dịch vận hành thường ngày", đại diện MSB cho biết.

Ưu đãi tỷ giá giúp tăng lợi nhuận

Với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc tối ưu tỷ giá là yếu tố then chốt. Nhờ sử dụng gói M-Smart, anh Trần Hiếu - chủ doanh nghiệp xuất khẩu bao bì - cho biết: công ty anh đã lãi thêm gần 1 tỉ đồng chỉ nhờ chênh lệch mua bán ngoại tệ.

"Chúng tôi thường xuyên giao dịch USD, EUR và cả những đồng tiền ít phổ biến như SGD. So với các ngân hàng khác mà công ty từng dùng, M-Smart mang lại ưu đãi tỷ giá vượt trội, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn tiền quy đổi và tăng hiệu quả kinh doanh", anh Hiếu nói.

Trải nghiệm siêu tiện lợi

M-Smart mang đến doanh nghiệp trải nghiệm "siêu tiện lợi" thông qua quy trình mở tài khoản hay giải ngân 100% online. Hình thức này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều lợi ích gia tăng khi đăng ký sản phẩm tín dụng Easy Trade - gói giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Easy Trade mang đến cho doanh nghiệp nguồn vốn dồi dào với hạn mức cấp tín chấp tới 200 tỉ đồng, lãi suất vay ngắn hạn chỉ từ 4%/năm với USD và 4,5%/năm với VNĐ cùng thủ tục phê duyệt, giải ngân, bảo lãnh, mở LC, đi tiền quốc tế có thể thực hiện hoàn toàn online; cùng gói phí thanh toán quốc tế linh hoạt, chỉ từ 49 triệu đồng/năm, phí dịch vụ khác giảm đến 50%; Ưu đãi tỷ giá đến 100 pips. Các ưu đãi này có thể hỗ trợ cho các nhu cầu mua nguyên vật liệu sản xuất của doanh nghiệp, đáp ứng những đơn hàng lớn của đối tác, chủ động thích ứng trước những thách thức từ những biến động kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế giai đoạn hiện tại…

"Cùng với các giải pháp tài chính thông minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp, thông qua M-Smart và Easy Trade, MSB mong muốn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp các giải pháp thuận ích nhất, tối ưu chi phí nhất, đảm bảo các hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn để vững vàng đón nhận những cơ hội giao thương quốc tế đang tới", đại diện MSB khẳng định.

Thông tin về các giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline: 18006260.

Về MSB

Thành lập năm 1991, trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.