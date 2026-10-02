Doanh nghiệp tìm nhân sự ở đâu để tuyển nhanh và đúng người?

Doanh nghiệp đăng tin, tìm hồ sơ và sử dụng AI để sàng lọc ứng viên trên CareerViet, nền tảng được hơn 20.000 doanh nghiệp lựa chọn. Nhà tuyển dụng có thể kết hợp 3 giải pháp trên CareerViet:

Đăng tuyển dụng: Tin hiển thị trên CareerViet và các trang đối tác trong 30 ngày giúp vị trí tiếp cận nhiều ứng viên hơn.

Tin hiển thị trên CareerViet và các trang đối tác trong 30 ngày giúp vị trí tiếp cận nhiều ứng viên hơn. Tìm hồ sơ ứng viên: Bộ phận nhân sự chủ động tìm kiếm trong kho hàng trăm nghìn hồ sơ được cập nhật thường xuyên và liên hệ trực tiếp với ứng viên tiềm năng.

Bộ phận nhân sự chủ động tìm kiếm trong kho hàng trăm nghìn hồ sơ được cập nhật thường xuyên và liên hệ trực tiếp với ứng viên tiềm năng. Talent Solution: Hệ thống kết nối, tuyển dụng và quản lý nhân tài, sử dụng AI tối ưu quy trình tìm kiếm ứng viên, tăng hiệu suất tuyển dụng và nâng cao nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tuyển ít vị trí có thể bắt đầu từ việc đăng tin, trong khi đơn vị tuyển dụng thường xuyên nên cân nhắc đến Talent Solution.

Doanh nghiệp tại Cần Thơ có thể tham khảo mục việc làm Cần Thơ từ CareerViet để đối chiếu mức lương và yêu cầu trước khi đăng tuyển. Dữ liệu này giúp doanh nghiệp đặt mức lương cạnh tranh hơn.

Talent Solution đạt giải Sao Khuê 2026 trong hạng mục quản trị nghiệp vụ do VINASA, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, tổ chức ngày 28.5.2026. Việc lựa chọn đúng kênh tuyển dụng sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm đúng người nhanh hơn.