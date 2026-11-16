Doanh nghiệp trao tặng thiết bị thực hành PLC cho Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

Đại diện nhà trường tiếp nhận quà tặng từ Công ty Hoa Phượng Đỏ

PLC là thiết bị điều khiển lập trình được dùng trong sản xuất công nghiệp. Bộ thiết bị mới giúp sinh viên khối Công nghệ - Kỹ thuật, đặc biệt các ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được tiếp cận loại thiết bị này ngay trong quá trình học, gắn kiến thức lý thuyết với thực hành; góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng của sinh viên với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Bộ thiết bị cũng góp phần thực hiện định hướng đẩy mạnh hai lĩnh vực điện và tự động hóa của nhà trường trong quá trình đào tạo.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ Miền Đông ghi nhận sự đồng hành của Công ty Hoa Phượng Đỏ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ thiết bị thực hành đối với công tác đào tạo.

Tại buổi lễ, hai bên cũng giới thiệu hoạt động hợp tác giữa Trường ĐH Công nghệ Miền Đông và Công ty Hoa Phượng Đỏ, trong đó có việc kết nối sinh viên tham gia Chương trình Học kỳ Doanh nghiệp tại Pegatron Việt Nam.

Từ nền tảng này, nhà trường và Công ty Hoa Phượng Đỏ dự kiến tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối thực tập, việc làm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.