Doanh nghiệp trẻ bàn giải pháp đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào thực tiễn

Chương trình có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo T.Ư, chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong vùng và các địa phương lân cận.

Các đại biểu chủ trì phiên đối thoại

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Trần Văn Quân đã nhấn mạnh vai trò chiến lược của khu vực Đồng bằng sông Hồng và những cam kết mạnh mẽ của thành phố nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Đồng bằng sông Hồng là một trong 2 khu vực động lực kinh tế quan trọng nhất cả nước, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Đứng trước những vận hội lớn từ Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động quyết liệt như Kế hoạch số 07-KH/TU và số 173/KH-UBND với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) tiếp tục diễn ra Phiên đối thoại địa phương thứ 8 tại cụm Đồng bằng sông Hồng

Một trong những quyết sách đột phá được công bố là từ ngày 1.8.2025, Hải Phòng sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Thành phố cũng đang nghiên cứu các đề xuất ưu tiên ngân sách cho các ngành công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chủ chốt như logistics, công nghệ cao, và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, các cơ chế như "luồng xanh" trong thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu liên ngành để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, và công khai quy hoạch trên nền tảng số đang được xúc tiến. Lãnh đạo thành phố khẳng định cam kết của thành phố sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Giải pháp đưa các nghị quyết vào thực tiễn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Hữu Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, nhấn mạnh việc chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức mang ý nghĩa biểu tượng và thể hiện kỳ vọng lớn vào vai trò dẫn dắt của vùng.

Trong bối cảnh cải cách hành chính lịch sử từ 1.7.2025, ông Đỗ Hữu Huỳnh kêu gọi doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng, đồng thời đề nghị chính quyền tạo cơ chế phối hợp và hỗ trợ để thủ tục hành chính thông suốt, mở ra không gian phát triển mới.

Ông Huỳnh đặc biệt nhấn mạnh "bộ tứ nghị quyết" 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị như kim chỉ nam hành động, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực trung tâm của nền kinh tế, và đề nghị bàn sâu giải pháp đưa các nghị quyết vào thực tiễn, từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, cải thiện môi trường pháp lý đến tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá.

Với đặc thù vùng đất chật, người đông nhưng giàu tiềm lực khoa học, nhân lực, Đồng bằng sông Hồng cần liên kết vùng hiệu quả, giải quyết các vấn đề hạ tầng, môi trường và logistics. Ông cam kết tổng hợp đầy đủ ý kiến tại diễn đàn để xây dựng Sách trắng Kinh tế tư nhân, trình lên Chính phủ, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Ông Đặng Việt Bách Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Hải Phòng phát biểu tại diễn đàn

Ra mắt Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng sau sáp nhập

Tại phiên đối thoại, các ý kiến tập trung xoay quanh nhiều vấn đề then chốt. Nổi bật là việc cải thiện thể chế và thủ tục hành chính để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi; việc tiếp cận nguồn lực về vốn, đất đai và nhân lực cho doanh nghiệp tư nhân; yêu cầu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch; cũng như các vấn đề về phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và văn hóa kinh doanh gắn với tinh thần liên kết cộng đồng doanh nhân.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ ý kiến và kiến nghị thu nhận được từ phiên đối thoại sẽ được phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng hợp để đưa vào Sách trắng Kinh tế tư nhân và Tuyên bố chung của Diễn đàn VPSF 2025, trình Chính phủ và các bộ, ngành tại Phiên cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Nhân dịp này, BCH Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (mới) sau hợp nhất giữa Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương đã chính thức ra mắt. Ông Đặng Việt Bách, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (cũ), đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (mới).

