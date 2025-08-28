Doanh nghiệp trường tồn bắt đầu từ con người hạnh phúc

Ông Nguyễn Quang Thái đứng lớp trong chương trình đào tạo "Người chuyển hóa - The Transformer" ẢNH: THIÊN THẢO

Hạnh phúc - Giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh bền vững

Với ông, hạnh phúc trong một doanh nghiệp có ý nghĩa gì? Vì sao Thái Minh lại chọn từ này làm giá trị cốt lõi?

Ông Nguyễn Quang Thái: Với Thái Minh, hạnh phúc không phải là khẩu hiệu cảm tính, mà là giá trị nền tảng để một doanh nghiệp phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, một doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi xuất phát từ những con người hạnh phúc - những người sống đúng với giá trị, làm việc có mục tiêu và lan tỏa năng lượng tích cực. Khi nhân viên hạnh phúc, họ sẽ tạo ra khách hàng hạnh phúc và cổ đông hạnh phúc. Đó là ba trụ cột tạo nên "Hệ giá trị hạnh phúc" của Thái Minh.

Làm thế nào để nhân viên hạnh phúc không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu?

Với chúng tôi, hạnh phúc không chỉ nằm trên các bảng giá trị treo tường, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể và chương trình phát triển con người bền vững. Tại Thái Minh, tôi trực tiếp đứng lớp trong nhiều khóa đào tạo, trong đó có ba chương trình trọng điểm: "Người chuyển hóa - The Transformer" dành cho nhân sự mới, giúp xây dựng tư duy tích cực và tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; "12 từ khóa chuyển hóa cuộc đời" đóng vai trò như kim chỉ nam, giúp mỗi thành viên tự soi chiếu hành trình sống và phát triển cá nhân; "Thông minh - Hạnh phúc" là một khóa học đặc biệt giúp nhân viên vừa nâng cao năng lực trí tuệ, vừa tìm thấy niềm vui và sự bình an từ bên trong.

Ngoài ra, Thái Minh còn phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ như Măng Non, hay huấn luyện chuyên sâu như Trại Thái Minh Siêu đẳng, giúp nhân sự rèn luyện ý chí, kỹ năng và tinh thần đồng đội.

Nhờ định hướng phát triển con người toàn diện, năm 2022, Thái Minh được Anphabe xếp hạng Top 15 doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc nhất Việt Nam. Cá nhân tôi cũng vinh dự được trao giải "Lãnh đạo phát triển con người" vào năm 2023. Nhưng với tôi, phần thưởng lớn nhất là được chứng kiến mỗi nhân viên của mình trở nên vững vàng, an yên và tự do hơn trong chính hành trình của họ.

Phụng sự bằng sự minh bạch và tử tế

Thế nào là "khách hàng hạnh phúc" trong triết lý của Thái Minh?

Khách hàng không chỉ là người mua sản phẩm, mà còn trao cho chúng tôi cơ hội để phụng sự. Vì thế, chúng tôi không làm sản phẩm "dễ bán", mà tập trung giải quyết các vấn đề sức khỏe cụ thể.

Đặc biệt, Thái Minh là một trong số ít doanh nghiệp dược tại Việt Nam áp dụng chính sách "Hoàn tiền nếu không hiệu quả", thể hiện sự minh bạch và tôn trọng khách hàng tuyệt đối. Đây không chỉ là lời cam kết mà còn là khẳng định về năng lực sản phẩm và đạo đức kinh doanh.

Chúng tôi còn tiên phong trong việc công khai toàn bộ nguồn gốc, quy trình kiểm soát chất lượng và hồ sơ sản phẩm trên chuyên trang minh bạch tại địa chỉ: https://tmp.vn/dam-bao-chat-luong. Tại đây, khách hàng có thể tra cứu thông tin chi tiết về từng sản phẩm từ nguyên liệu, nơi sản xuất, kết quả kiểm nghiệm, cho đến cam kết chất lượng. Sự minh bạch này không phải vì bắt buộc, mà là vì chúng tôi lựa chọn để xứng đáng với niềm tin mà khách hàng trao gửi.

"Cổ đông hạnh phúc", điều đó được Thái Minh thể hiện như thế nào?

Đó là việc xây dựng niềm tin bằng minh bạch, hiệu quả và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà chọn đầu tư vào một hệ sinh thái khoa học, kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, sản xuất và phục vụ cộng đồng.

Khi cổ đông hiểu được vì sao chúng tôi làm, họ không chỉ đầu tư, mà trở thành bạn đồng hành có cùng chí hướng và giá trị. Đó là mối quan hệ dựa trên niềm tin và sự đồng cảm.

Ông Nguyễn Quang Thái (giữa) trong lễ khởi công Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam ẢNH: THIÊN THẢO

Khoa học - Dược liệu: Con đường Việt Nam bước ra thế giới

Vì sao Thái Minh chọn hướng đi kết hợp giữa khoa học hiện đại và dược liệu bản địa?

Việt Nam không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu cách để biến tài nguyên ấy thành giá trị bền vững. Nếu chỉ dừng ở vai trò người cung cấp nguyên liệu thô, chúng ta mãi ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thái Minh chọn con đường kết hợp giữa khoa học hiện đại và dược liệu bản địa, để tạo ra những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, bản sắc riêng và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm với đất nước.

Chiến lược này đang được Thái Minh triển khai ra sao?

Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái dược liệu khép kín lấy khoa học làm lõi. Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thái Minh vừa khởi công Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, nơi thực hiện chuỗi hoạt động R&D từ chọn giống, tinh chiết, đánh giá sinh học đến chuyển giao sản phẩm.

Tại Sìn Hồ (Lai Châu), chúng tôi đầu tư vùng trồng sâm theo chuẩn nông nghiệp công nghệ cao. Song song, chúng tôi hợp tác với các viện nghiên cứu, đại học, doanh nghiệp công nghệ sinh học trong và ngoài nước để kết nối hệ sinh thái này với tri thức toàn cầu.

Điều quan trọng không chỉ là tạo ra sản phẩm, mà là tạo ra năng lực chủ động: nghiên cứu, sản xuất, kiểm soát chất lượng… đạt chuẩn quốc tế. Đó là con đường dài, nhưng chắc chắn và bền vững.

Ông kỳ vọng Thái Minh sẽ đóng góp điều gì cho ngành dược và cộng đồng?

Chúng tôi mong góp phần đặt nền móng cho một ngành dược liệu Việt có bản sắc, có tiêu chuẩn và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Xa hơn là truyền cảm hứng về một tư duy mới: sản phẩm Việt hoàn toàn có thể vừa tử tế, vừa khoa học, vừa toàn cầu nếu được đầu tư bài bản.

Với cộng đồng, chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà còn lan tỏa một tinh thần sống có mục tiêu, có trách nhiệm, điều mà Thái Minh luôn theo đuổi từ bên trong tổ chức.

Nhìn về tương lai, đâu là tầm nhìn của Thái Minh đến năm 2030?

Tầm nhìn chiến lược đến 2030, Thái Minh không chỉ là một doanh nghiệp dược, mà là hệ sinh thái tiên phong trong ứng dụng khoa học phát triển sản phẩm từ dược liệu Việt, có tiếng nói trong ngành y học khu vực. Khi ấy, kỳ vọng có nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có mặt ở các thị trường khó tính trên thế giới.

Với ông, một "Việt Nam hạnh phúc" trông như thế nào?

Một Việt Nam hạnh phúc là nơi mỗi người dân không chỉ được sống khỏe mạnh về thể chất, mà còn giàu có về tinh thần, được sống có giá trị, được là chính mình và tự hào về những gì mình đóng góp cho đất nước.

Thái Minh dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng chúng tôi khao khát được góp phần vào hành trình kiến tạo hạnh phúc ấy bằng những sản phẩm thực sự hiệu quả, bằng những con người sống tử tế và có lý tưởng, và bằng khát vọng nâng tầm dược liệu Việt Nam trên bản đồ thế giới.