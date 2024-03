Doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức gần 27%

Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) đã bước sang năm thứ 14 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu. Doanh nghiệp tư nhân vẫn dẫn đầu về mức tăng trưởng.



Tốc độ tăng trưởng kép trung bình của Top 500 doanh nghiệp VIETNAM REPORT

Dẫn đầu trong Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng năm 2024 là Công ty CP Tập đoàn Nhựa Bình Thuận. Kế đến là Công ty CP chứng khoán HD; Công ty CP chứng khoán Tiên Phong...

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kép trung bình của Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022 đạt 25,3%. Trong đó, khu vực tư nhân đạt 26,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 22,4% và khu vực nhà nước đạt 17,7%. Có thể thấy, năm nay, khu vực tư nhân vẫn dẫn đầu và có mức tăng (+1,1%) so với giai đoạn trước. Trong khi đó, so với giai đoạn trước, ở khu vực nhà nước và FDI, tốc độ tăng trưởng doanh thu kép lại chưa có nhiều sự cải thiện. Tuy nhiên, xét về số lượng doanh nghiệp, tỷ trọng doanh nghiệp nằm trong hai khu vực này lại có sự gia tăng lần lượt là 3,6% và 0,4% so với năm trước.

Cũng trong khuôn khổ công bố Bảng xếp hạng FAST500 năm 2024, Vietnam Report tiến hành khảo sát các doanh nghiệp nhằm phác họa bức tranh tăng trưởng toàn cảnh của doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy trong năm vừa qua, có tới hơn một nửa (51,7%) số doanh nghiệp cho biết không hoàn thành kế hoạch doanh thu trong khi 46,7% số doanh nghiệp không đạt mức lợi nhuận đề ra. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành và vượt kế hoạch ở hai chỉ tiêu đều thấp hơn giai đoạn 2021 - 2022. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận giảm sút tăng gần gấp đôi và gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát được Vietnam Report thực hiện trong hai tháng đầu năm nay, triển vọng nền kinh tế trong năm 2024 được các doanh nghiệp đánh giá ở mức 3,5/5 - mức khả quan so với năm 2023. Trong khi đó, triển vọng của chính bản thân doanh nghiệp được đánh giá khởi sắc hơn ở mức 3,8/5. Hơn nữa, dấu hiệu phục hồi dù chậm và không đồng đều song cơ bản đã và đang dần xuất hiện ở một số lĩnh vực và ngành nghề. Tình hình khó có thể chuyển biến một sớm một chiều song năm 2024 được kỳ vọng là "vùng đệm" cho thị trường từng bước khôi phục niềm tin, các doanh nghiệp dần chinh phục các thách thức, những động lực dẫn dắt sự phục hồi rõ ràng hơn và các cơ hội được tái tạo...