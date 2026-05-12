Doanh nghiệp vận tải lựa chọn FECO X3 để vượt áp lực khí thải

Doanh nghiệp tìm lời giải chi phí - hiệu quả

Đối với doanh nghiệp vận tải, việc phương tiện không đạt kiểm định khí thải không chỉ gây gián đoạn hoạt động mà còn kéo theo chi phí phát sinh đáng kể. Trong khi đó, các giải pháp như đại tu động cơ hoặc thay thế linh kiện thường tốn kém và khó triển khai đồng loạt trên quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, FECO X3 được một số doanh nghiệp lựa chọn như giải pháp hỗ trợ, với ưu điểm không cần can thiệp sâu vào kết cấu động cơ. Theo thông tin từ nhà cung cấp, thiết bị này có khả năng tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, từ đó góp phần giảm phát thải và hỗ trợ phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định.

Ngoài yếu tố khí thải, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giúp xe vận hành ổn định hơn cũng là những lý do khiến giải pháp này thu hút sự quan tâm từ các đơn vị vận tải.

Đáng chú ý, sau hơn một tháng áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ (từ ngày 1.3.2026), số lượng phương tiện không đạt kiểm định được ghi nhận tăng so với trước, ước tính trên 20%. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phù hợp.

Ghi nhận thực tế từ doanh nghiệp vận tải

Thạc sĩ Lê Trung Tính - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM - cho biết một số hợp tác xã vận tải thuộc hiệp hội đã chủ động tiếp cận và thử nghiệm FECO X3 trên phương tiện, ghi nhận những kết quả bước đầu khả quan.

Theo ông, đã có trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải khi đăng kiểm; sau khi lắp đặt thiết bị và kiểm định lại, kết quả đạt mức 5 theo thông số kiểm định. "Điều này giúp doanh nghiệp vận tải thêm phần yên tâm trong quá trình vận hành", ông Tính chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, qua triển khai thực tế, giải pháp này bước đầu cho thấy tiềm năng trong việc hỗ trợ cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu, góp phần giảm phát thải, giúp phương tiện vận hành ổn định hơn và tối ưu chi phí nhiên liệu.

Một điểm đáng chú ý là thiết bị có thể lắp đặt linh hoạt, không can thiệp vào kết cấu động cơ, hệ thống điện hay tác động trực tiếp đến nhiên liệu trong bình. Nhờ đó, giải pháp phù hợp với nhiều dòng xe đang lưu hành, đặc biệt là các phương tiện đã qua sử dụng.

Chủ xe cho biết sau khi lắp Feco X3, xe đạt hiệu quả giảm phát thải rõ rệt Ảnh: Thuận Dương

Đánh giá trên nhiều dòng xe

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Dương - đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền FECO X3 tại Việt Nam, Nam Á và Đông Nam Á - cho biết doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, Trường đại học - cơ sở đào tạo ngành ô tô, garage và đơn vị vận hành để theo dõi, đánh giá hiệu quả trên nhiều hãng xe và dòng xe khác nhau.

Theo ông, kết quả bước đầu cho thấy FECO X3 có thể hỗ trợ cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu, góp phần giảm phát thải, tối ưu nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, thiết bị có ưu điểm dễ lắp đặt, không can thiệp sâu vào kết cấu động cơ.

Hình ảnh lắp đặt FECO X3 vào xe ôtô

"Xu hướng tất yếu hiện nay là kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh. FECO X3 được định hướng không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là giải pháp góp phần vào nỗ lực chung trong việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường", ông Cảnh cho biết.

Đồng quan điểm, ông Ninh Hữu Chấn - chuyên gia hơn 30 năm trong ngành ô tô, Cố vấn cấp cao, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) - nhận định: thông thường, các hãng xe xử lý khí thải bằng hệ thống sau đốt như bộ xúc tác. Tuy nhiên, với FECO X3, cách tiếp cận có điểm khác biệt khi tác động ngay từ giai đoạn đầu - tức quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí trước khi diễn ra cháy trong buồng đốt.

Theo ông, việc cải thiện khả năng hòa trộn giúp quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn, qua đó góp phần giảm lượng khí thải phát sinh.