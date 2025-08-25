Doanh nghiệp Việt củng cố nội lực trước thềm kỷ nguyên vươn mình

Tối ưu quản trị để bứt phá trong kỷ nguyên số

Thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính thời đại, từ nay đến năm 2030 được xác định là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhận định đây là thời cơ để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ với mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng doanh nghiệp có vai trò then chốt, là lực lượng nòng cốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế và khẳng định vị thế của đất nước.

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Là một trong số các tập đoàn đa ngành hàng đầu, ROX Group luôn ý thức rõ ràng vai trò nỗ lực cùng cộng đồng doanh nghiệp để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình kinh doanh, áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Quan điểm quản trị toàn diện và bền vững được ban lãnh đạo ROX Group áp dụng, bao gồm cả ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản trị, kiểm soát rủi ro và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Tập đoàn sử dụng các chỉ số quản trị như KPI, KPO, OKRs, SLA để định hướng và thống nhất hành động trong toàn tổ chức. Các chỉ số này được hỗ trợ đo đếm, đánh giá bằng các phần mềm ERP (quản lý nguồn lực doanh nghiệp), FM (quản lý tài sản), CRM (quản lý quan hệ khách hàng),… Bên cạnh đó, nhiều phần mềm chuyên biệt được ROX Group chủ động phát triển để đáp ứng các bài toán quản trị đặc thù. Trong số đó, phần mềm C.Product là bộ giải pháp tích hợp cả CRM, CDP và CXM. Giải pháp này vừa giúp ROX Group cải thiện trải nghiệm của khách hàng, gia tăng lượng khách hàng trung thành đồng thời giúp mở rộng tệp khách hàng mới.

Điểm mấu chốt làm nên thành công trong quá trình chuyển đổi số đối với công tác quản trị chính là việc xây dựng văn hóa làm việc số, văn hóa dữ liệu. Theo đó, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu ngay từ khâu báo cáo và nhập liệu được tập đoàn áp dụng để đảm bảo tính đồng nhất. Đội ngũ chuyên trách được thành lập với nhiệm vụ khai thác tối đa "mỏ vàng" dữ liệu.

Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ sang môi trường số, doanh nghiệp không chỉ vận hành bằng dữ liệu mà còn đối mặt với nhiều loại rủi ro mới: từ mất an toàn thông tin, gián đoạn hệ thống, sai sót quy trình cho đến rủi ro đạo đức hoặc uy tín thương hiệu. Quản trị rủi ro hiện đại vì vậy không còn là một hoạt động mang tính phòng ngừa đơn lẻ, mà đã trở thành năng lực tổ chức, giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định, phản ứng linh hoạt và ra quyết định chính xác hơn trong một môi trường đầy biến động.

ROX Group là một trong số những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam chú trọng xây dựng năng lực quản trị rủi ro (QTRR) cho tổ chức. Sự sáng tạo trong tư duy quản trị của tập đoàn nằm ở việc doanh nghiệp tiếp cận vấn đề trên quan điểm: QTRR là công việc của tất cả mọi người, không chỉ của bộ phận chuyên trách, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác QTRR để kịp thời ghi nhận các nguy cơ tiềm ẩn từ sớm nhất có thể.

Ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị

Từ việc sử dụng app để khai báo, xử lý và báo cáo rủi ro theo thời gian thực đến sử dụng chatbot AI giải đáp quy trình, hỗ trợ người dùng trong quá trình tương tác với hệ thống QTRR, tất cả đều được khai thác tối đa sự hỗ trợ của công nghệ. Nhờ đó, chỉ cần một lỗi trong hồ sơ hay một sự cố ngoài hiện trường, mọi nhân sự có thể lập tức khai báo; bộ phận liên quan nhận thông tin tức thì và có giải pháp xử lý ngay. Với những quyết định cần ban hành gấp, lãnh đạo có thể tiếp cận dữ liệu thời gian thực để ra những quyết sách chính xác, kịp thời.

Tại Giải thưởng quốc tế AREA 2025, ROX Group đã được vinh danh ở hạng mục Corporate Governance (Quản trị doanh nghiệp). Đây là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn và năng lực thực thi trong quản trị của tập đoàn.

Phát biểu trên sân khấu trao giải, ông Trần Xuân Quảng, Tổng giám đốc ROX Group cho biết: "Tại ROX Group, các sáng kiến đổi mới quản trị không phải những dự án đơn lẻ mà là một phần của chuỗi cải tiến liên tục, được đúc kết từ kinh nghiệm và thực tiễn trong suốt hành trình phát triển".

Đối với ROX Group, tất cả những sáng kiến ấy nhằm hướng một hệ thống quản trị và một môi trường làm việc chất lượng để từ đó hiện thực hóa sứ mệnh "sáng tạo thuận ích cho cuộc sống". Đó cũng chính là hành trình không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để mang đến cho khách hàng, cộng đồng một cuộc sống cân bằng, chất lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, những doanh nghiệp như ROX Group đang cho thấy vai trò tiên phong không chỉ ở năng lực đổi mới, mà còn ở khả năng biến quản trị thành lợi thế chiến lược. Với nền tảng văn hóa số, văn hóa dữ liệu ROX Group thực sự là hình mẫu cho tư duy phát triển hiện đại, góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho doanh nghiệp Việt.