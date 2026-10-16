Doanh nghiệp Việt đối mặt bài toán bảo mật dữ liệu khi triển khai AI

Tại sự kiện thường niên ngày 15.10 ở TP.HCM, Synology công bố kết quả khảo sát về xu hướng quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu được nhiều người tham gia khảo sát quan tâm.

Số lượng gói phần mềm độc hại xâm nhập chuỗi cung ứng phần mềm tăng 75% so với năm trước, theo số liệu được trình bày tại sự kiện của Synology ẢNH: KHẢI MINH

Theo kết quả công bố, 91% người tham gia đánh giá hạ tầng phục vụ AI có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Tuy nhiên, quá trình triển khai công nghệ này vẫn gặp nhiều trở ngại, từ bảo mật thông tin đến chất lượng dữ liệu và chi phí đầu tư.

Trang bị công cụ bảo mật nhưng chưa tự tin về khả năng phục hồi

Khảo sát ghi nhận 56,7% người tham gia tại Việt Nam xem bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là thách thức lớn nhất khi ứng dụng AI. Những khó khăn liên quan đến chất lượng dữ liệu, khả năng tiếp cận thông tin và chi phí triển khai cũng được đề cập.

Đáng chú ý, 97,6% người tham gia cho biết tổ chức của họ đã triển khai các công cụ bảo vệ dữ liệu. Dù vậy, chỉ 19,1% tự tin rằng doanh nghiệp có thể nhanh chóng phục hồi sau một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware), đồng thời bảo vệ được dữ liệu sao lưu.

Sự chênh lệch giữa hai tỷ lệ cho thấy việc trang bị công cụ bảo mật chưa đồng nghĩa với khả năng khôi phục hoạt động nhanh chóng khi xảy ra sự cố. Ngoài giải pháp phòng ngừa, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến việc bảo vệ các bản sao lưu và xây dựng phương án phục hồi dữ liệu. Đây là vấn đề cần chú trọng khi AI được đưa vào nhiều quy trình làm việc, kéo theo nhu cầu truy cập, xử lý và chia sẻ dữ liệu ngày càng lớn.

Doanh nghiệp ưu tiên kiểm soát dữ liệu khi triển khai AI

Về kế hoạch đầu tư hạ tầng, khoảng 75% người tham gia khảo sát tại Việt Nam ưu tiên sử dụng hệ thống tại chỗ hoặc mô hình kết hợp giữa hạ tầng nội bộ và điện toán đám mây để đáp ứng nhu cầu dữ liệu phục vụ AI.

Việc lựa chọn các mô hình này cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý thông tin, nhất là dữ liệu nhạy cảm, đồng thời tận dụng các dịch vụ đám mây phù hợp với nhu cầu vận hành.

Bên cạnh đó, 71,3% người tham gia đặt việc tăng cường bảo mật dữ liệu vào nhóm ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng. Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu ứng dụng AI đang đi cùng yêu cầu kiểm soát thông tin và bảo đảm khả năng phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.