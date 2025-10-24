Doanh nghiệp Việt dùng công nghệ để 'xanh hóa' viên rửa bát

Động thái này không chỉ mang đến giải pháp tiêu dùng mới, an toàn hơn cho người dùng mà còn cho thấy hướng kinh doanh bền vững, nơi công nghệ chế biến sâu được tích hợp vào một hệ sinh thái khép kín từ trồng rừng đến sản phẩm cuối trước khi tới tay khách hàng.

Nhu cầu về giải pháp làm sạch an toàn

Thị trường thiết bị gia dụng tại Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong văn hóa tiêu dùng. Theo các số liệu thống kê, doanh thu từ máy rửa bát ước đạt 445,33 triệu USD trong năm 2025. Sức tăng trưởng này, song hành cùng xu hướng toàn cầu, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp tiện lợi, tiết kiệm thời gian và đảm bảo vệ sinh trong gia đình hiện đại.

Viên rửa bát ứng dụng tinh dầu thông giúp giảm nỗi lo về việc tồn đọng hóa chất tẩy rửa Ảnh: CTV

Thực tế ấy cũng cũng kéo theo nhiều lo ngại về các loại chất tẩy rửa công nghiệp, đặc biệt là dư lượng hóa chất có thể đọng lại trên bát đĩa, gây tác động âm thầm đến sức khỏe, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Người dùng bắt đầu phát sinh nhu cầu lớn đối với sản phẩm làm sạch có nguồn gốc tự nhiên, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Nắm bắt xu hướng đó, PineCare vừa công bố bộ sản phẩm viên rửa bát "Made in Vietnam" với công nghệ cốt lõi dựa trên nguyên tắc của hóa học xanh (Green Chemistry). Thay vì sử dụng hợp chất tổng hợp có khả năng gây hại, sản phẩm khai thác sức mạnh làm sạch tự nhiên của tinh dầu thông - một nguồn tài nguyên tái tạo.

Hiệu quả làm sạch của tinh dầu thông đến từ terpene tự nhiên, chủ yếu là alpha-pinene và limonene - các hợp chất hoạt động như dung môi sinh học mạnh mẽ, có khả năng phân hủy và hòa tan vết dầu mỡ cứng đầu cũng như cặn thức ăn bám dính trên bát đĩa. Kết hợp với các enzyme tự nhiên và những thành phần gốc thực vật khác, công thức của viên rửa bát PineCare cho phép làm sạch hiệu quả mà không cần đến các hóa chất tẩy rửa mạnh.

Các nghiên cứu quốc tế cũng chứng minh tinh dầu thông sở hữu đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên. Việc tích hợp thành phần này vào sản phẩm không chỉ giúp làm sạch bát đĩa mà còn góp phần khử mùi, duy trì vệ sinh cho chính máy rửa bát. Quan trọng hơn, các thành phần nguồn gốc thực vật có khả năng phân hủy sinh học cao, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường nước sau khi sử dụng.

Hệ sinh thái khép kín từ trồng rừng đến sản phẩm

Điểm khác biệt của dự án này không chỉ ở công nghệ sản phẩm, mà còn là mô hình kinh doanh bền vững phía sau. PineCare là doanh nghiệp có nền tảng từ lâm nghiệp, hiện quản lý hơn 26.000 ha rừng thông tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh được xây dựng theo chu trình khép kín: từ việc trồng mới, bảo tồn và phục hồi rừng thông, đến nghiên cứu khai thác và chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị gia tăng cao. Cách tiếp cận này cho phép công ty chủ động về nguồn nguyên liệu sạch và bền vững, đồng thời đảm bảo chất lượng tinh dầu thông đầu vào cho quá trình sản xuất.

Tinh dầu thông được ứng dụng trong nhiều sản phẩm làm sạch khác nhau Ảnh: CTV

Việc quản lý diện tích rừng lớn còn là một phần trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp. Với chương trình trồng "100 triệu cây thông", PineCare đặt mục tiêu tạo ra "bể chứa carbon" khổng lồ, góp phần vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia và cung cấp các tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tiềm năng của tài nguyên bản địa và công nghệ chế biến sâu

Sản phẩm viên rửa bát ứng dụng tinh dầu thông có thể xem như ví dụ điển hình cho thấy tiềm năng to lớn của việc kết hợp tài nguyên thiên nhiên bản địa với công nghệ chế biến sâu. Thay vì chỉ xuất khẩu thô, quyết định đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ tạo ra các sản phẩm tiêu dùng cuối cùng giúp nâng cao đáng kể giá trị của cây thông Việt Nam.

Hiện tại, PineCare có năng lực xuất khẩu 60 tấn tinh dầu thông mỗi tháng sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và Úc. Viên rửa bát tinh dầu thông được xem là bước đi chiến lược tiếp theo, không chỉ phục vụ thị trường nội địa đang phát triển, mà còn hướng đến việc đưa một sản phẩm hoàn chỉnh "Made in Vietnam" ra thế giới.

Điều này cũng cho thấy xu hướng tích cực khi doanh nghiệp Việt ngày càng chủ động để làm chủ công nghệ, khai thác bền vững các nguồn tài nguyên sẵn có, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao dựa trên tiêu chí về an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường, cho thấy tiềm năng của nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.