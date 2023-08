Doanh nghiệp Việt giới thiệu giải pháp chuyển đổi số tại diễn đàn quốc tế

Estuary được thành lập vào năm 2017 với mục tiêu đi đầu trong "làn sóng chuyển đổi số" tại Việt Nam và Đông Nam Á. Ngoài văn phòng chính ở TP.HCM, Việt Nam, Estuary cũng đã mở rộng văn phòng tại Bangkok, Thái Lan từ đầu năm 2023. Công ty đã và đang phát triển nhiều dự án ở Việt Nam và trên toàn thế giới, để hỗ trợ không chỉ các tập đoàn đa quốc gia mà cả các doanh nghiệp triển vọng trong hành trình chuyển đổi số. Estuary đã phát triển và vận hành thành công các hệ thống quản lý đội ngũ bán hàng và tiếp thị, quản lý dữ liệu và phân tích tại Hoa Kỳ, Đức, khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… Hệ thống của Estuary giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ thông tin quan trọng.

Mới đây, Estuary đã vinh dự trở thành một trong 15 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện InnoConnect 2023: Thailand Innovation Trip tổ chức tại Thái Lan trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17.8.2023.

Cụ thể hơn, InnoConnect 2023: Thailand Innovation Trip hướng đến việc tạo ra một cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và chính phủ của hai nước, từ đó khuyến khích sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức về các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật (IoT), an ninh mạng và năng lượng tái tạo.

Đại diện Estuary trình bày hệ sinh thái các giải pháp của Estuary

Đến với sự kiện, Estuary đã có cơ hội giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo và đột phá cho các bên liên quan của Thái Lan, bao gồm các cơ quan chính phủ, các trung tâm nghiên cứu, các công ty khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cũng như các nhà đầu tư. Bộ giải pháp mà Estuary giới thiệu tại sự kiện lần này bao gồm SaleX, DealerX, EngageX, Nexus, tất cả đều mang sứ mệnh thúc đẩy và tối ưu hóa hoạt động thương mại và tiếp thị của các tập đoàn quốc gia cũng như doanh nghiệp triển vọng.

Trong đó, SaleX là giải pháp phần mềm giúp tối đa hóa hiệu suất bán hàng cho đội ngũ kinh doanh bằng nhiều công cụ kỹ thuật số, qua đó hỗ trợ khám phá, phục vụ và quản lý khách hàng một cách vượt trội so với các phương pháp truyền thống. SaleX có thể được áp dụng bởi bất kỳ doanh nghiệp trong và ngoài nước nào đang sở hữu đội ngũ bán hàng có quy mô lớn. Giải pháp này cũng có thể được tích hợp với bất kỳ hệ thống nào để đảm bảo tính liên tục cho luồng thông tin.

SaleX - Giải pháp tự động hóa bán hàng & CRM

EngageX lại là giải pháp phần mềm dành cho doanh nghiệp nhằm tương tác với người tiêu dùng cuối và nhà phân phối thông qua nền tảng số với phạm vi cũng như tốc độ thực thi vượt trội so với những cách thức truyền thống như chăm sóc khách hàng trực tiếp hay thẻ khuyến mãi. So với các phương pháp truyền thống, EngageX sở hữu lợi thế về khả năng nhận dữ liệu phản hồi do có thể tự tổng hợp, hệ thống hóa một lượng lớn dữ liệu từ các bên liên quan và từ đó khai thác toàn bộ tiềm năng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hệ thống quản lý Nexus của Estuary được xem là giải pháp quản lý dây chuyền sản xuất cũng như truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng tiên tiến, hiện đại và hợp xu thế do được vận hành trên nền tảng kỹ thuật số. Thông qua Nexus, các doanh nghiệp có thể cải thiện tốc độ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nguyên liệu nhằm nâng cao QA/QC, tự động hóa vận hành, chuỗi cung ứng và khả năng phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, Estuary còn cung cấp các giải pháp khác như e-Learning hay Sự kiện ảo, hướng đến sứ mệnh thúc đẩy và tối ưu hóa hoạt động thương mại, tiếp thị của các tập đoàn đa quốc gia cũng như những doanh nghiệp triển vọng.

Theo chia sẻ từ đại diện Estuary, thông qua việc tham dự sự kiện InnoConnect 2023: Thailand Innovation Trip, công ty sẽ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong thị trường Thái Lan, một trong những thị trường công nghệ lớn nhất và phát triển nhất của khu vực Đông Nam Á.

Đơn vị chuyên nghiệp trong tư vấn, triển khai dịch vụ chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp đổi mới sáng tạo và đột phá này cũng mong muốn góp phần vào việc xây dựng một mối quan hệ bền vững, hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực công nghệ, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.

Để biết thêm thông tin các giải pháp của Estuary, xem chi tiết tại Website: https://estuary.solutions