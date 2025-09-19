Doanh nghiệp Việt 'lạc lối trong rừng chuyển đổi số'

Tại tọa đàm: Định hướng trình độ số SMEs - Sức đẩy phát triển kinh tế số, trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị công nghệ Tech4Life, do Vinasa (Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam) tổ chức sáng 18.9, tại TP.HCM, các chuyên gia đã chỉ ra những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Văn Thuật, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ), Nghị quyết 57 của Chính phủ đã khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế số, trong đó chuyển đổi số trở thành yếu tố sống còn trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vẫn thiếu năng lực tích hợp công nghệ vào hoạt động sản xuất. Từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại sự kiện Tech4Life, diễn ra sáng 18.9, tại TP.HCM ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, cho rằng thách thức lớn nhất với doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi số là không biết bắt đầu từ đâu. "Nếu đặt mình vào vai trò của doanh nghiệp sẽ thấy họ như đang lạc trong khu rừng chuyển đổi số. Đừng yêu cầu họ phải tự tư duy khi còn chưa biết bắt đầu từ đâu", ông Cường chia sẻ.

Nhận định của ông Cường nhận được nhiều sự đồng tình của các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Ông Lâm Quang Nam, Phó chủ tịch Vinasa cho rằng một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của doanh nghiệp SME khi chuyển đổi số là làm sao để đi được bước đầu tiên, sau đó đến bước thứ 2, 3 mà không bị lạc lối.

Theo ông Cường, các chính sách của chính phủ cho chuyển đổi số doanh nghiệp đều rất tốt. Nhưng nếu nhìn ở góc độ doanh nghiệp, có thể thấy khó khăn không chỉ nằm ở câu chuyện tài chính mà còn là việc được định hướng.

Chuyển đổi số cần sàn giao dịch, bản đồ và người thông ngôn

Theo các chuyên gia, để doanh nghiệp không phải loay hoay trong làn sóng chuyển đổi số, cơ quan chức năng nên vẽ lại bản đồ chuyển đổi số cho từng lĩnh vực. Doanh nghiệp nhìn vào đó sẽ biết mình đang ở đâu, cần làm gì, đi hướng nào.

Phó tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam ví von chuyển đổi số với câu chuyện phát triển du lịch. Ban đầu, chúng ta không có hướng dẫn viên, không có bản đồ du lịch, nhưng giờ đã có cả bản đồ 3D.

Các chuyên gia thảo luận về định hướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tọa đàm Tech4Life, hôm 18.9, tại TP.HCM ẢNH: KHƯƠNG NHA

Sau khi có bản đồ chi tiết, chúng ta cần phải có lực lượng hướng dẫn viên lành nghề. "Đừng nghĩ doanh nghiệp có đủ năng lực nội suy để hấp thụ công nghệ. Họ giỏi năng lực kinh doanh, tập trung làm tốt việc kiếm tiền nhưng thiếu người tư vấn, đồng hành khi chuyển đổi số", ông Cường phân tích.

Theo ông, Việt Nam đã có một số đơn vị tư vấn chuyển đổi số nhưng lực lượng này còn mỏng. Các đơn vị, chuyên gia tư vấn sẽ đóng vai trò như người thông ngôn giữa doanh nghiệp với đơn vị làm sản phẩm chuyển đổi số.

Ngoài ra, ông Cường cũng đề xuất xây dựng thêm "chợ chuyển đổi số", để những đơn vị làm về số hóa có thể lên đó chào bán còn doanh nghiệp sẽ tìm, so sánh, chọn mua sản phẩm phù hợp, theo nhu cầu.

Chia sẻ với quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Thuật cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên đề án, chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng cổng thông tin chuyển đổi số. Trong tương lai, doanh nghiệp có thể lên đó để tra cứu, tìm ra các giải pháp phù hợp, từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số phong phú, bền vững.