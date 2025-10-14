Doanh nghiệp Việt ngày càng có vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Thương hiệu 'Make in Vietnam'

Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tạo ra những sản phẩm mang công nghệ và thương hiệu Việt, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm quốc tế. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển và tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Từ một start-up công nghệ non trẻ đã vươn lên trở thành Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam với hơn 30 triệu người dùng ẢNH: MOMO

Trong hành trình ấy, đã có những start-up điển hình làm được điều này. Chẳng hạn, MoMo đang là minh chứng rõ nét cho sức vươn của trí tuệ Việt: từ một start-up công nghệ non trẻ đã vươn lên trở thành Tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam với hơn 30 triệu người dùng.

Mới đây, MoMo được vinh danh trong Top 5 thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam do Campaign Asia và Pureprofile công bố, sánh vai cùng Vietnam Airlines như hai đại diện hiếm hoi của doanh nghiệp nội địa và là Fintech Việt duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng. Thành tích này càng ý nghĩa khi đằng sau là dấu ấn lãnh đạo của ông Nguyễn Mạnh Tường - Đồng Chủ tịch HĐQT, Đồng sáng lập và Tổng giám đốc - người vừa được Fintech Network vinh danh trong Top 15 Fintech Founders khu vực Đông Nam Á. Sự công nhận này không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, năng lực thực thi và sự kiên định của tập thể lãnh đạo và đội ngũ, mà còn khẳng định rằng một thương hiệu "Make in Vietnam" hoàn toàn có thể giành được niềm tin và sự yêu mến của người dùng, giữ vững vị thế cạnh tranh sòng phẳng ngay trên sân nhà, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh công nghệ Việt trên bản đồ quốc tế. Thành công này của MoMo được xây dựng từ hai trụ cột khác biệt: năng lực AI ứng dụng ở quy mô lớn và hệ sinh thái tài chính số rộng khắp.

Trong đó, AI của MoMo không chỉ dừng ở các tính năng hay hạ tầng công nghệ, mà được tích hợp sâu vào từng điểm chạm với người dùng - từ gợi ý sản phẩm tài chính cá nhân hóa, cảnh báo rủi ro, tối ưu hóa thanh toán cho đến hỗ trợ các quyết định chi tiêu và tiết kiệm. Ở trụ cột thứ hai, MoMo xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hàng ngày của hàng chục triệu người Việt - từ cá nhân đến tiểu thương và doanh nghiệp - với các dịch vụ kết nối liền mạch như thanh toán, tín dụng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và giải pháp vận hành kinh doanh. Nền tảng này tiếp tục được mở rộng ra quy mô toàn cầu khi ngày 8.8 vừa qua, MoMo trở thành ứng dụng tài chính đầu tiên tại Việt Nam kết nối thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Messenger của Meta. Đây không chỉ là một cột mốc hợp tác quốc tế, mà còn củng cố vị thế dẫn dắt của MoMo trong việc đưa các tiêu chuẩn dịch vụ tài chính số Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Phát triển AI để cung cấp giải pháp tối ưu cho người Việt

MoMo đã xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hàng ngày của hàng chục triệu người Việt ẢNH: MOMO

MoMo đang có 100% đội ngũ công nghệ người Việt, trong đó có khoảng 200 kỹ sư về AI, tập trung xây dựng hệ sinh thái tài chính số với các giải pháp hiệu quả, dễ tiếp cận và có khả năng mở rộng cao. Ví dụ, một trong những ứng dụng AI vào sản phẩm của MoMo hoàn toàn mang trí tuệ Việt là AI Credit Scoring phía sau sản phẩm Ví Trả Sau. Thay vì dựa trên các yếu tố truyền thống như tài sản thế chấp hay giấy tờ chứng minh thu nhập, hệ thống của MoMo tận dụng sức mạnh của các thuật toán tiên phong trong học máy (Machine Learning) và AI cùng với kỹ thuật tính toán phân tích dữ liệu lớn (Big Data) cho nguồn dữ liệu thay thế để đánh giá tín nhiệm người dùng một cách toàn diện và phi định kiến trong tín dụng. Hệ thống này cho phép hàng triệu người dùng lần đầu tiên trong đời có thể tiếp cận các khoản tín dụng chính thống từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín với quy trình xét duyệt và giải ngân chỉ trong vài phút - ngay trên nền tảng MoMo. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là dấu mốc xã hội quan trọng, giúp hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng để cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế cá nhân. Hành trình vươn lên của những sản phẩm công nghệ mang dấu ấn Việt như MoMo là minh chứng sống động cho khát vọng, sự sáng tạo và niềm tự hào dân tộc. Từ những bước đi đầu tiên đến những cột mốc chinh phục thị trường quốc tế, trí tuệ Việt đang từng ngày khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu, với những sản phẩm không chỉ được làm ra tại Việt Nam, mà còn hướng tới phục vụ thế giới.