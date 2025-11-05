Doanh nghiệp Việt và cơ hội bứt phá chuỗi cung ứng toàn cầu

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai phá thị trường quốc tế giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu như GS.TS Võ Xuân Vinh, ông Edwin Law (AusCham), ông Guillaume Rondan (MoveToAsia), bà Thảo Nguyên (SAHABOX) và ông Sam Hui (Global Sources), tọa đàm tập trung làm rõ hành vi nhà mua hàng toàn cầu, cơ hội từ thị trường Úc, chiến lược marketing số và giải pháp xuất khẩu hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

Ông Sam Hui - Phó Chủ tịch Global Sources tặng hoa cho các chuyên gia tại sự kiện

Đại diện Global Sources nhấn mạnh: "Việt Nam đang vươn mình thành điểm sáng của chuỗi cung ứng châu Á. Chúng tôi cam kết đồng hành để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực, kết nối trực tiếp hơn 1.5 triệu nhà mua hàng toàn cầu qua triển lãm và nền tảng globalsources.com".

Được biết, Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 dự

kiến

sẽ trở lại vào ngày 22 đến 24.4.2026 tại SECC (TP.HCM), quy tụ hơn 700 gian hàng, 10.000 khách tham quan từ hơn 120 quốc gia.

Triển lãm trưng bày 4 ngành hàng trọng điểm: Thời trang & Phụ kiện | Nội thất & Quà tặng | Điện tử & Gia dụng | In ấn & Bao bì.