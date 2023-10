Doanh nghiệp xăng dầu bị phạt hơn 390 triệu đồng vì giả giá trị, chất lượng

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu LP với tổng số tiền phạt 390.300.000 đồng.

Cụ thể, ngày 21.6, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương kiểm tra đột xuất doanh nghiệp này căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề xuất của công chức quản lý địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1, xây dựng phương án phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hậu Giang, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hậu Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 1 mẫu xăng RON 95-III và 1 mẫu dầu diesel để kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết quả thử nghiệm mẫu và qua quá trình xác minh làm việc, đoàn kiểm tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi “buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng”. Hàng hóa vi phạm là xăng RON 95-III số lượng 4.000 lít, có trị giá 88,04 triệu đồng.

4.000 lít xăng RON 95-III của doanh nghiệp được lực lượng chức năng xác định vi phạm "buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng" Đội QLTT 1 (Cục QLTT Hậu Giang)

Kế đó, ngày 8.8, Đội Quản lý thị trường số 1 báo cáo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Tuy nhiên, đến 11.8, do không đủ yếu tố khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hậu Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cục Quản lý thị trường tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang, qua quá trình, xác minh làm việc, ngày 14.8, đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính chuyển hồ sơ về Cục Quản lý thị trường, trình Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu LP về 2 hành vi phạm: Buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, hàng hóa là xăng RON 95-III số lượng 4.000 lít, trị giá 88,04 triệu đồng; bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, hàng hóa vi phạm là dầu diesel DO 0,05S số lượng 6.000 lít, trị giá 108,12 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với doanh nghiệp được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 29.8.2023, tổng số tiền phạt 390,3 triệu đồng và doanh nghiệp cũng đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.