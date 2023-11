Doanh nghiệp xin hoãn trả cổ tức, cổ đông 10 năm chưa nhận được tiền

Các doanh nghiệp tiếp tục xin lùi thời gian trả cổ tức vì khó khăn về dòng tiền, thu hồi công nợ chậm... Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã chứng khoán ACC) vừa thông báo nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, các cổ đông đã thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022. Theo đó, công ty cho biết trong năm 2023, các công trình thi công đang triển khai chưa được hoàn thành nghiệm thu như dự kiến dẫn đến việc thu hồi công nợ bị chậm trễ.

Do đó, để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý 4/2023 và quý 1/2024, công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 như Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua. Trước đó, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền trả cho cổ đông gần 84 tỉ đồng. Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2023, ACC đạt doanh thu 408 tỉ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 42,74 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, Công ty CP Licogi Quảng Ngãi (mã chứng khoán LQN) cũng thông báo lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền đến 30.9.2025, thay vì ngày chi trả là 29.9.2023 như thông báo trước đây. Nghĩa là LQN lùi thời gian trả cổ tức dời thêm 2 năm và đây là lần gia hạn thứ 6 của công ty, tương ứng sau gần 10 năm cổ đông mới có thể nhận được cổ tức của năm 2015. Theo thông báo, công ty cho biết đã cố gắng làm việc với đối tác để có nguồn tiền, song do tình hình khó khăn kéo dài, các khoản phải thu dự kiến từ đối tác không đúng như kỳ vọng, cần có thêm nhiều thời gian để cân đối nguồn tiền mặt.

Công ty này thời gian qua liên tục thua lỗ, tính đến hết năm 2022, lỗ lũy kế của Licogi Quảng Ngãi hơn 29 tỉ đồng, khiến vốn góp chủ sở hữu âm hơn 7 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Phát triển và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) thông báo lùi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền các năm 2016 - 2017 từ cuối tháng 6.2023 sang cuối năm 2024 với lý do tình hình tài chính còn khó khăn, công ty chưa thu xếp được nguồn tiền. Tính đến nay, công ty này đã 7 lần xin khất nợ cổ tức năm 2016 và theo thời hạn mới thì cũng đã gần 10 năm cổ đông mới có thể nhận được tiền.

Một doanh nghiệp khác là Công ty Công ty CP Cà phê Thuận An (mã chứng khoán TAN) cũng vừa thông báo dời ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, từ ngày 13.10.2023 sang 28.3.2024, tức trễ hơn hơn 5 tháng. Cà phê Thuận An cho biết trên cơ sở cân đối nguồn tài chính, công ty không thể đáp ứng chi trả đúng thời hạn nên xin gia hạn thời gian trả cổ tức cho cổ đông.

Theo kế hoạch, TAN sẽ trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12,8% bằng tiền mặt, tương đương 1.280 đồng/cổ phiếu. Ước tính công ty sẽ chi hơn 2 tỉ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Đây cũng là lần đầu tiên chi trả cổ tức cho cổ đông của doanh nghiệp này kể từ khi giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2019.

Không những xin lùi thời gian chi trả cổ tức, có trường hợp còn xin dừng luôn việc thanh toán. Công ty CP Lương thực Bình Định (mã chứng khoán BLT) vừa công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông về việc ngừng chi trả cổ tức còn lại của năm 2022. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương đương số tiền đã chi là 12 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công ty còn cần phải trả 140,5% cổ tức tiền mặt, tương đương 14.050 đồng/cổ phiếu với tổng số tiền phải chi khoảng hơn 56 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty cho biết tình hình tài chính đang rất khó khăn, không có nguồn vốn để chi trả phần cổ tức còn lại. Với mặt hàng kinh doanh chính là nông sản, công ty cần phải dự trữ 3.000 tấn gạo và cần phải huy động vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản...