Doanh nghiệp y tế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

Đây là sự ghi nhận dành cho những đơn vị kinh doanh minh bạch, chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính và có đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của Long Châu trong duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững, tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với quốc gia.

Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu được UBND TP.HCM biểu dương về thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2025 ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty mẹ FPT Retail (FRT) cho thấy, doanh thu Long Châu đạt hơn 34.500 tỉ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Kết quả phản ánh nỗ lực mở rộng mạng lưới và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản trị hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hệ thống.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, ban lãnh đạo Long Châu cho biết, trong năm nay đơn vị sẽ mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc thêm 450 điểm theo hướng chọn lọc, đảm bảo hiệu quả trên từng điểm bán. Song song, công nghệ và trí tuệ nhân tạo vẫn là các "mũi nhọn", hướng đến tối ưu vận hành và cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, Long Châu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, nhằm đưa về Việt Nam các sản phẩm và giải pháp điều trị hiện đại. Dự kiến hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị tiên tiến sẽ được ra mắt, tập trung vào các bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.

Long Châu có mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, đang phục vụ hơn 33 triệu khách hàng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Bên cạnh quy mô, hệ thống chú trọng mở rộng nhiều mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới theo tiêu chí hiện đại, thuận tiện, "sát dân và gần dân". Đại diện doanh nghiệp cho biết, cách tiếp cận này góp phần tạo nền tảng giúp các thành viên chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho nhau.

Vừa qua, Long Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng Bằng khen nhờ thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.

Được biết, Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên VNeID, đồng thời cũng là hệ thống đi đầu ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình. Tháng 4, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Công an TP.HCM triển khai mô hình "Trạm Công dân số" trong các khu dân cư. Đây là nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần đưa dịch vụ công, y tế số cùng nhiều tiện ích dân sinh đến gần hơn với người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền số tại cơ sở.