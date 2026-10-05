Doanh nhân An Võ ‘đọ dáng’ cùng Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh

Là giám khảo Miss Universe Vietnam 2026, doanh nhân An Võ không chỉ gây ấn tượng bởi vai trò doanh nhân mà còn được chú ý với vẻ ngoài và thần thái. Trong không gian rực sáng của đêm chung kết vừa qua, cô xuất hiện với diện mạo có sự cân bằng giữa nét nữ tính và phong thái quyền lực.

Bộ váy đen ôm sát sở hữu đường cắt lệch vai, phần thân được xử lý bất đối xứng và những chi tiết ánh bạc chạy dọc từ vai xuống phần eo. Cách đặt các điểm nhấn giúp ánh sáng bắt vào trang phục theo từng chuyển động, tạo hiệu ứng lấp lánh nhưng không làm mất đi vẻ tinh tế của tổng thể.

Phom váy dài chạm sàn, phần đuôi mở rộng nhẹ, giúp vóc dáng trở nên thanh thoát hơn. Sắc đen cũng mang đến chiều sâu cho hình ảnh của An Võ, đặc biệt khi kết hợp cùng mái tóc búi cao và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt. Tổng thể không quá phô trương nhưng vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn.

Hiện An Võ đang giữ vị trí Phó chủ tịch 1st Commercial Lending tại Houston, Texas và Phó chủ tịch 1st Venture Capital. Với nền tảng quản trị kinh doanh và marketing cùng kinh nghiệm trong truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng hình ảnh và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cô mang đến góc nhìn đa chiều khi đồng hành cùng Hội đồng giám khảo.