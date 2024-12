Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc được vinh danh tại hạng mục Asia's Most Influential Magnates 2024

Theo Tatler, những nhân vật trong hạng mục Asia's Most Influential Magnates là các lãnh đạo có đóng góp tích cực đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia cũng như châu Á, tạo thêm cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực. Họ là những người tiên phong, không chỉ vượt qua thử thách cá nhân mà còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng và xã hội.

Asia's Most Influential là danh sách thường niên do Tatler đề cử và vinh danh tại Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam

Với hơn 45 năm chinh phục và khẳng định vị thế trên thương trường, bà Huỳnh Bích Ngọc đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nữ doanh nhân thành đạt tại châu Á, lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều thế hệ trẻ. Từ khởi đầu khiêm tốn với cơ sở sản xuất cồn, CO 2 cùng vốn điều lệ 100 triệu đồng, TTC đã trở thành một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam. Trong gần 5 thập kỷ, bà Huỳnh Bích Ngọc - cùng doanh nhân Đặng Văn Thành, đã đảm nhiệm vai trò cốt lõi, góp phần định hình và phát triển tập đoàn vững mạnh.

Chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh, bà Huỳnh Bích Ngọc bày tỏ, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận hành trình nỗ lực của Tập đoàn TTC và đội ngũ cộng sự. Mỗi nhân vật được vinh danh đều mang trong mình những hành trình riêng biệt, dẫn dắt nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và đóng góp cho xã hội theo cách riêng. Nhưng điểm chung là khát vọng mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, thông qua các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và tinh thần trách nhiệm với môi trường, xã hội. "Tôi hy vọng sự vinh danh này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ lãnh đạo kế thừa, tiếp tục lan tỏa những điều tích cực", bà nhấn mạnh.

Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC đã được vinh danh ở hạng mục Asia's Most Influential Magnates - nhà lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu

TTC đã khẳng định thương hiệu bằng nhiều thành tựu tiên phong, hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản công nghiệp, du lịch và giáo dục, phạm vi hoạt động tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Úc với hơn 120 đơn vị trực thuộc. TTC ưu tiên phát triển quy mô và danh mục đầu tư dài hạn, phù hợp với xu thế toàn cầu, tập trung vào các giá trị cốt lõi của một "trái đất xanh", xuất phát từ những "nội tại xanh". TTC cũng là một trong các tổ chức quan tâm đến sứ mệnh phát triển bền vững, áp dụng chuẩn mực ESG (môi trường, xã hội và quản trị), nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo và bất động sản khu công nghiệp. Nhờ đó, TTC đã huy động thành công các nguồn vốn xanh từ nhiều định chế tài chính quốc tế.

Asia's Most Influential 2024 là sự kiện thường niên của Tatler được khởi xướng nhằm tôn vinh những cá nhân có tầm ảnh hưởng đáng kể và mang lại những giá trị tích cực trong khu vực châu Á. Sau 4 năm kể từ khi ra mắt, danh sách thường niên Asia's Most Influential đã vinh danh 700 cá nhân nổi bật đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và năm nay, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đó không chỉ là những cá nhân xuất sắc mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Danh sách Asia's Most Influential năm nay tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong 4 lĩnh vực chính: Kinh doanh, Văn hóa, Tác động xã hội, và STEM (bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Các lĩnh vực chính này được chia thành 11 hạng mục nổi bật, mỗi hạng mục đại diện cho những đóng góp nổi bật và giá trị bền vững trong từng lĩnh vực. Danh sách vinh danh Asia's Most Influential 2024 không chỉ tôn vinh những đóng góp to lớn đã qua của các cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho sự phát triển trong tương lai.

Được thành lập tại Anh Quốc vào năm 1709, Tatler là ấn phẩm hiện thân của uy tín, quyền lực và sự sắc sảo. Năm 1978, tầm nhìn toàn cầu của Tatler được mở rộng sang thị trường châu Á, dẫn đầu bởi Tatler Asia Group với trụ sở tại Hồng Kông. Từ đó, thương hiệu đã có mặt tại những thị trường quan trọng như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, và giờ đây là Việt Nam.