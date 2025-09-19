Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doanh nhân Ngô Thị Thuyết đăng quang ngôi vị Miss Business Charm International 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
19/09/2025 15:30 GMT+7

Vượt qua, hàng loạt ứng viên sáng giá, doanh nhân Ngô Thị Thuyết (SBD: 110) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Business Charm International 2025, diễn ra vào ngày 18.9, tại sân khấu Colosseum Pattaya (Thái Lan).

Trong phần thi áo dài, Ngô Thị Thuyết gây ấn tượng khi khoe vẻ đẹp nền nã, duyên dáng trong thiết kế của NTK Cao Thị Phương Lan. Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, cô tiếp tục tỏa sáng trong bộ váy sang trọng đến từ thương hiệu thời trang Vinaart. Phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng khả năng trình diễn cuốn hút đã giúp Ngô Thị Thuyết trở thành tâm điểm trên sân khấu.

Doanh nhân Ngô Thị Thuyết đăng quang ngôi vị Miss Business Charm International 2025 - Ảnh 1.

Thí sinh Ngô Thị Thuyết (SBD: 110) đăng quang Miss Business Charm International 2025 bảng A

Không chỉ đăng quang ngôi vị Hoa hậu ở bảng A, Ngô Thị Thuyết còn xuất sắc nhận thêm các giải thưởng phụ như Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp Áo dài, khẳng định tài năng và sự toàn diện. Hiện cô đang là giám đốc Công ty Cổ phần Lộc Phát Land. Đồng thời kinh doanh chuỗi nhà nghỉ lưu trú, spa chăm sóc sắc đẹp và phòng khám thẩm mỹ và là nhà phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc.

Với chiếc vương miện cao quý, tân hoa hậu được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp "Vẻ đẹp vượt mọi giới hạn" mà cuộc thi hướng đến hình mẫu người phụ nữ bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng nhân ái, góp phần quảng bá hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam năng động, hiện đại đến bạn bè quốc tế.

