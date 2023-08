Doanh nhân Nguyễn Đức An bổ sung đơn khởi kiện 'đòi tài sản' với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Ngày 18.8, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Ông Nguyễn Đức An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử.

Doanh nhân Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Tại phiên tòa hôm nay, cả nguyên đơn, bị đơn đều vắng mặt, nhưng người đại diện của họ có mặt.

Trong phần thủ tục, luật sư của bị đơn cho rằng một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, người bảo vệ cho bị đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006.

Trong thời gian hai người còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam bao gồm cổ phiếu, ô tô, nhiều căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)…

Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3.2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của bà Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông.

Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An làm đơn khởi kiện đến TAND TP.HCM.

Quá trình giải quyết, ông An có thay đổi so với yêu cầu khởi kiện ban đầu. Cụ thể, ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự, 7 ô tô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác đứng tên rồi chuyển nhượng tiếp. Ông muốn rút các yêu cầu này để vụ án nhanh chóng được tòa giải quyết, kết thúc.

Ông An cũng bổ sung đơn khởi kiện, yêu cầu bà Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447.000 USD (tổng cộng hơn 10 tỉ đồng) trong 3 tài khoản ngân hàng do bà Thúy đứng tên và hơn 67,8 tỉ đồng là tiền cựu siêu mẫu Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung Q.1 (TP.HCM) trong nhiều năm qua.

Trong đơn, ông Nguyễn Đức An trình bày mong muốn hòa giải theo hướng hai bên đã từng thỏa thuận trong vụ ly hôn tại tòa án ở Mỹ - tức chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi. Nhưng các con chỉ được bán tài sản khi 30 tuổi, khi các con có đủ hiểu biết về đầu tư cũng như tự quyết định về cuộc đời, tiền bạc của mình.