Doanh nhân Nguyễn Thị Tâm chính thức đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/12/2025 15:12 GMT+7

Chinh phục khán giả phố núi Gia Lai, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tâm chính thức lên ngôi cao nhất cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025.

Doanh nhân Nguyễn Thị Tâm chính thức đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Liên Lục Địa 2025 - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025 - Nguyễn Thị Tâm

Tối 12.12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku, Gia Lai), vòng chung kết Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025 đã diễn ra với sự tranh tài của top 15 nữ doanh nhân tài sắc đến từ mọi miền Tổ quốc. Chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Tâm (SBD: 179) đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành tân hoa hậu của mùa giải năm nay.

Trong vòng chung kết, Nguyễn Thị Tâm đã tạo được dấu ấn nhờ phong thái tự tin, rạng rỡ cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Tại vòng ứng xử, người đẹp đã thuyết phục ban giám khảo bằng câu trả lời sâu sắc về vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới. Cô nhấn mạnh rằng một nữ doanh nhân không chỉ tạo dựng dấu ấn bằng thành tựu nghề nghiệp mà còn bằng trách nhiệm cộng đồng và tinh thần lan tỏa giá trị nhân văn.

Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, Nguyễn Thị Tâm còn giành lấy giải thưởng "Người đẹp được yêu thích nhất". Hiện cô đang giữ vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực bất động sản. Sau đăng quang, cô chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các dự án thiện nguyện, đặc biệt hướng đến trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn, đúng tinh thần thế hệ nữ doanh nhân kỷ nguyên mới, bản lĩnh, nhân ái.

