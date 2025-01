Doanh nhân The Smith Entertaiment Huỳnh Tiên: Luôn đề cao cảm xúc và chất lượng nghệ thuật

Làng giải trí vừa có thêm tân binh The Smith Entertainment tham gia đường đua với tiêu chí tạo ra những sản phẩm giải trí đẳng cấp, đồng thời là cầu nối đưa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các nhân vật có ảnh hưởng đã đến tham gia sự kiện này.

Doanh nhân Huỳnh Tiên, với vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị, khẳng định đây là lĩnh vực mới với nhiều thử thách đòi hỏi những quyết tâm lớn. Trong hướng phát triển đơn vị mong muốn không chỉ tạo ra những sản phẩm văn hóa giải trí chất lượng mà còn góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Doanh nhân Huỳnh Tiên chia sẻ: "Lâu nay, chúng tôi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khác nhưng đều rất yêu thích và quan tâm đến ngành giải trí nước nhà. Có thể thấy các văn nghệ sĩ đã gắn bó với The Smith Vietnam trước đây, và đặc biệt là bộ phim tài liệu "Những nụ cười Việt Nam". Tôi luôn muốn đề cao cảm xúc và chất lượng nghệ thuật ngay từ những điều bình thường. Vì vậy, The Smith Entertainment sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên giá trị này, đưa các hoạt động giải trí tiệm cận với thế giới".

Mục tiêu phát triển của The Smith Entertainment trước mắt sẽ tập trung vào lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Ngay khi bắt đầu thành lập, nữ CEO nhấn mạnh kế hoạch chuẩn bị ra mắt Phòng trà The Smith. Phòng trà sẽ hoạt động có những đặc trưng nghệ thuật riêng, với sự tham gia của Giám đốc chiến lược Tùng Leo. Hướng đi hiện tại, The Smith Entertainment sẽ tập trung vào việc Tổ chức biểu diễn với nhiều quy mô khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau.

Doanh nhân Huỳnh Tiên vốn được biết đến với việc kinh doanh phim cách nhiệt khá thành công, nhưng để cân đối hai mảng khác biệt, cô cũng nhận về những thắc mắc, hoài nghi. Đáp lại, cô thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không chỉ có một mình. Ở lĩnh vực mới, Giám đốc thương mại Lưu Bá Vương, người đã sát cánh cùng tôi lâu năm, sẽ tiếp tục đồng hành. Và đương nhiên, vai trò mới của Giám đốc chiến lược Tùng Leo cũng chính là một trong những chiến lược trước mắt để chúng tôi cân đối giữa nghệ thuật và kinh doanh. Hơn nữa, như đã nói, dù ở lĩnh vực nào, tôi cũng sẽ làm đúng giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã theo đuổi, đó là: Sáng tạo - Chất lượng và Trách nhiệm".

Là người dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, doanh nhân Huỳnh Tiên cũng có những kế hoạch khi vận hành con tàu mới trong làng giải trí Việt. Cô nói: "Trong thời gian sắp tới, Những nụ cười Việt Nam của The Smith Entertainment sẽ không chỉ dừng lại là những chuyến đi thiện nguyện. Chúng tôi sẽ tổ chức Concert mang tên "Những nụ cười Việt Nam" với mong muốn sẽ phục vụ chương trình nghệ thuật chất lượng, với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ được yêu thích trong nước và quốc tế, để phục vụ không chỉ cho khán giả trong nước mà còn là khán giả Việt Nam trên thế giới. Khi đó, "Những nụ cười Việt Nam" sẽ thực sự là biểu tượng của một Việt Nam mới biết yêu thương nhau, như điều chúng tôi đã chia sẻ trong buổi ra mắt".