Doanh nhân Trần Việt Tân xây dựng giá trị văn hóa nhân văn tại VINAMA

15 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ ngày đầu thành lập, ông Trần Việt Tân đã xác định trách nhiệm xã hội (CSR) là văn hóa cốt lõi của VINAMA; dựa trên sự tôn trọng con người, bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội, kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị cộng đồng.

Ông Trần Việt chia sẻ tại Tết Trung thu "Du hành cung trăng cùng Vini" 2024

Năm 2025, VINAMA tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Run For The Heart", gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo. Năm 2024, ông Trần Việt Tân cùng CB-CNV tổ chức Trung thu "Du Hành Cung Trăng Cùng VINI" tại Làng Trẻ em SOS Gò Vấp, với các hoạt động tặng quà, đồ dùng học tập, vui chơi, văn nghệ và trải nghiệm ánh sáng, nghệ thuật. Năm 2023, CB-CNV VINAMA tham gia Ngày hội trồng cây tại rừng ngập mặn Cần Giờ, góp phần khôi phục "lá phổi xanh" của thành phố, cải thiện hệ sinh thái ven biển và tăng cường khả năng chống xói mòn đất, bảo vệ cộng đồng dân cư xung quanh.

Ông Trần Việt Tân dùng hành động để truyền cảm hứng, ông tin rằng việc nhỏ tạo thay đổi lớn. Ông xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội trong từng hoạt động, từ quản lý đến các chiến dịch truyền thông.