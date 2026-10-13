Doanh nhân trẻ cần một môi trường để tự tin đầu tư dài hạn

* Thưa ông, khi nhìn vào cộng đồng doanh nhân trẻ TP.HCM hôm nay, điều gì khiến ông tin tưởng nhất và điều gì khiến ông suy nghĩ nhiều nhất?

- Điều khiến tôi tin tưởng là tinh thần thích ứng. Nhiều doanh nhân trẻ bước vào thị trường khi nguồn lực còn hạn chế, nhưng học rất nhanh, sẵn sàng thay đổi sản phẩm, cách quản trị và cách tiếp cận khách hàng.

Điều tôi suy nghĩ là làm sao để sự năng động ấy chuyển thành năng lực phát triển bền vững. Để đi đường dài, doanh nghiệp còn cần dòng tiền, năng lực quản trị, nhân sự phù hợp và một môi trường kinh doanh đủ ổn định để tính toán. Doanh nhân trẻ có thể chấp nhận rủi ro của thị trường. Họ sẽ tự tin đầu tư hơn khi có đủ thông tin và cơ sở để xây dựng kế hoạch dài hạn.

ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

* Các chủ trương gần đây dành sự quan tâm rõ hơn cho kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân. Theo ông, điều doanh nghiệp trẻ quan tâm nhất khi chủ trương đi vào thực tế là gì?

- Tôi cho rằng đó là tính thực thi. Một chủ trương đúng sẽ phát huy tác dụng khi doanh nghiệp hiểu cách tiếp cận, điều kiện đáp ứng và chủ động chuẩn bị nguồn lực.

Nghị quyết 41 về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra những định hướng quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ góc nhìn của người trực tiếp kinh doanh, niềm tin được củng cố qua từng trải nghiệm cụ thể: một hướng dẫn dễ hiểu, một quy trình rõ ràng, một cơ hội tiếp cận nguồn lực theo tiêu chí minh bạch.

Vì vậy, tiếng nói của doanh nghiệp nên đi cùng thông tin cụ thể, thái độ hợp tác và những đề xuất có thể thực hiện được. Khi hai phía hiểu rõ công việc của nhau, chính sách sẽ đến gần hơn với nhu cầu thực tế.

* Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp trẻ cần được ưu đãi nhiều hơn. Ông nhìn nhận thế nào?

- Nếu hỏi điều căn bản, tôi nghĩ doanh nghiệp trẻ cần cơ hội tiếp cận công bằng và khả năng nhìn thấy con đường phát triển của mình. Chẳng hạn, một doanh nghiệp đang đầu tư nhà xưởng cần biết các bước chuẩn bị và thời gian dự kiến để tính chi phí vốn. Kết nối đúng người, cung cấp đúng thông tin và giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn còn tạo ra giá trị lâu dài hơn một lợi ích trước mắt.

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029

* Vậy với vai trò chủ tịch Hội, ông muốn Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đồng hành cùng hội viên theo cách nào?

- Tôi muốn bắt đầu từ câu hỏi rất thực tế: Sau một hoạt động của Hội, doanh nghiệp mang về được gì? Có thể đó là khách hàng, đối tác, giải pháp quản trị, hoặc một góc nhìn mới giúp họ tránh sai lầm.

Nhiệm kỳ này, Hội định hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết nối giao thương; nâng cao năng lực doanh nhân và hội nhập; đối thoại chính sách; phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Nhưng năm trụ cột ấy chỉ có ý nghĩa nếu được triển khai thành việc cụ thể, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm hội viên.

Doanh nghiệp mới thành lập cần những hỗ trợ khác doanh nghiệp đã có thị trường và đang muốn mở rộng. Hội cần lắng nghe để kết nối đúng nhu cầu, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nhân giàu kinh nghiệm chia sẻ cả thành công lẫn những quyết định chưa hiệu quả, bởi chúng rất quý đối với người đi sau.

* Ông nhắc đến đối thoại chính sách, vậy Hội sẽ làm thế nào để tiếng nói của doanh nghiệp trẻ vừa thẳng thắn, vừa có giá trị tham khảo cho cơ quan quản lý?

- Trước hết, Hội phải làm tốt việc lắng nghe và tổng hợp. Một trường hợp riêng lẻ cần được phân biệt với tình huống nhiều doanh nghiệp cùng gặp phải để có cơ sở nghiên cứu kỹ hơn. Hội cần tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra quy định và đánh giá tác động trước khi kiến nghị.

Tôi mong các cuộc đối thoại đi vào câu hỏi rõ ràng: doanh nghiệp đang gặp khó khăn ở khâu nào, cần được giải thích thêm điều gì, và có cách nào giúp quy trình vận hành thuận lợi hơn mà vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý. Cách trao đổi dựa trên dữ kiện sẽ giúp các bên dễ tìm được tiếng nói chung.

Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng cần nâng cao tính tuân thủ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và phản hồi với tinh thần xây dựng. Hội là cầu nối, nên trước khi chuyển tải một kiến nghị, chúng tôi phải hiểu đúng cả nhu cầu của hội viên lẫn mục tiêu của chính sách.

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029

* Trong không gian phát triển mới của TP.HCM, ông thấy cơ hội nào đáng chú ý nhất đối với doanh nghiệp trẻ?

- Tôi nhìn thấy cơ hội từ sự kết nối. Trong một không gian rộng hơn, doanh nghiệp có thêm khả năng tìm đối tác, tổ chức chuỗi cung ứng và tiếp cận khách hàng. Doanh nghiệp trẻ có thể tham gia tốt vào cung ứng giá trị và người đồng hành.

Muốn bước vào chuỗi cung ứng lớn hơn, doanh nghiệp phải quản trị minh bạch hơn, giữ cam kết về chất lượng và tiến độ, đầu tư cho con người, công nghệ. Hội có thể mở cửa kết nối; còn khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc vào năng lực của từng doanh nghiệp. Khi nhiều doanh nghiệp hợp tác trên nền tảng tin cậy, năng lực cạnh tranh của cả cộng đồng sẽ tăng lên.

* Nhiều người nói doanh nhân trẻ phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Làm sao để những yêu cầu đó không trở thành áp lực hình thức?

- Hãy bắt đầu từ bài toán thật của doanh nghiệp. Chuyển đổi số có thể bắt đầu từ quản lý dữ liệu tốt hơn hoặc giảm thời gian xử lý một công việc. Phát triển bền vững có thể bắt đầu từ việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn lao động và có trách nhiệm với người lao động, đối tác.

Điều quan trọng là chọn việc phù hợp với nguồn lực và kiên trì thực hiện. Khi một thay đổi giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn và tạo giá trị cho xã hội, họ sẽ có động lực tự tiếp tục.

* Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, ông muốn gửi điều gì đến những người trẻ đang điều hành doanh nghiệp, nhất là những người đang trải qua giai đoạn khó khăn?

- Có những giai đoạn, thành quả quan trọng nhất là giữ được đội ngũ, giữ chữ tín với khách hàng và đủ tỉnh táo để điều chỉnh hướng đi. Người doanh nhân cần bản lĩnh, đồng thời biết tìm sự hỗ trợ và hợp tác. Tôi mong thế hệ doanh nhân trẻ tiếp tục học hỏi, kinh doanh tử tế và gắn sự phát triển của doanh nghiệp với người lao động, đối tác, cộng đồng.

Về phía Hội, chúng tôi sẽ nỗ lực để doanh nhân có thể chia sẻ một bài toán thật và cùng tìm người giải. Một cộng đồng mạnh được tạo nên từ những sự đồng hành cụ thể.

* Xin cảm ơn ông.