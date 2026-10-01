Doanh nhân trẻ học ứng dụng AI, công nghệ số để tăng trưởng

Chương trình được tổ chức trực tuyến, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, chính sách kinh tế và đào tạo doanh nghiệp. Nội dung tập trung giúp doanh nghiệp tiếp cận các công cụ số, khai thác hệ sinh thái Meta để kết nối khách hàng và ứng dụng AI tạo sinh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Buổi học dành cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, cho rằng công nghệ số và AI đang thay đổi cách doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu. Vì vậy, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp trẻ.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết Hội xác định kết nối hội viên với chuyên gia, đối tác và các nguồn lực phù hợp là nhiệm vụ quan trọng, nhất là khi công nghệ số và AI ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Theo ông Đạt, doanh nghiệp không chỉ cần hiểu công nghệ mà quan trọng hơn là biết lựa chọn, ứng dụng công cụ phù hợp vào marketing, bán hàng, tiếp cận khách hàng và nâng cao năng suất vận hành.

Trong chương trình, các chuyên gia Meta hướng dẫn khai thác hệ sinh thái Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp; quảng cáo, tiếp cận khách hàng trên nền tảng số và ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh.

Chương trình được kỳ vọng trở thành kênh đào tạo, kết nối thiết thực, giúp doanh nhân trẻ nâng cao năng lực số và đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán cụ thể trong kinh doanh.