Doanh nhân trẻ VRG: Hợp lực kiến tạo tương lai xanh

Sau 23 năm hình thành, Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng góp phần đưa những giá trị truyền thống 97 năm của ngành bước vào không gian phát triển mới.

Từ bản lĩnh người trẻ đến động lực tăng trưởng mới

Ngành cao su Việt Nam được tạo dựng từ những vùng đất khó, từ mồ hôi và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động. Qua gần một thế kỷ phát triển, cây cao su không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần hình thành những vùng kinh tế, những cộng đồng dân cư và những giá trị bền vững trên nhiều địa bàn.

Trong hành trình ấy, đội ngũ doanh nhân, cán bộ quản lý trẻ của VRG đang đảm nhận một vai trò ngày càng rõ nét: Tiếp nối những giá trị đã được vun đắp, đồng thời tìm kiếm những cách làm mới để tạo động lực phát triển trong tương lai.

Được thành lập ngày 7.9.2003, trải qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Doanh nhân trẻ VRG đã trở thành nơi quy tụ, kết nối đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ trong toàn Tập đoàn. Nhiệm kỳ 2023 - 2026, Hội có 505 hội viên đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị thành viên.

Đó là một lực lượng không chỉ trẻ về tuổi đời mà quan trọng hơn là trẻ trong tư duy, năng động trong hành động và sẵn sàng thích ứng trước những biến động mới của thị trường.

Chuyển đổi xanh để mở rộng không gian phát triển

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Hội Doanh nhân trẻ VRG nhiệm kỳ 2023 - 2026 là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy hoạt động. Hội xác định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng quản trị là những chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp thích ứng với kỷ nguyên mới.

Các hội thảo, diễn đàn chuyên sâu về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được triển khai, tạo không gian để cán bộ trẻ cập nhật tri thức, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những phương thức quản trị hiện đại. Đáng chú ý, Hội đã chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đáp ứng các yêu cầu mới về nguồn gốc xuất xứ theo EUDR, chứng nhận rừng bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn.

Hội Doanh nhân trẻ VRG tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng AI

Đằng sau những thuật ngữ tưởng như rất mới ấy là một thay đổi căn bản trong cách nhìn về ngành cao su: Không chỉ sản xuất ra sản phẩm, mà phải tạo ra giá trị đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường toàn cầu. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy "làm tốt những gì mình có" sang tư duy "kiến tạo những giá trị mà thị trường tương lai cần".

Kết nối sức mạnh, nâng tầm giá trị

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ VRG đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp và hội viên tham gia những sân chơi, giải thưởng uy tín cấp quốc gia như Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt. Đặc biệt, Giải thưởng Sao Vàng Cao su do Hội sáng lập tiếp tục trở thành một dấu ấn riêng của lực lượng doanh nhân trẻ VRG. Hai lần tổ chức trong nhiệm kỳ đã tuyên dương 61 doanh nhân, nhà quản lý trẻ xuất sắc; qua 21 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 607 gương mặt tiêu biểu.

Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt và Hội Doanh nhân trẻ VRG ký kết thỏa thuận hợp tác, mở rộng kết nối doanh nhân, xúc tiến

Giá trị của một giải thưởng không chỉ nằm ở những danh hiệu được trao. Quan trọng hơn, đó là cách phát hiện, ghi nhận và tạo động lực để những người trẻ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm và từng bước trưởng thành trong môi trường quản trị doanh nghiệp.

Từ những gương mặt được vinh danh, nhiều cán bộ trẻ đã được tin tưởng, giao trọng trách và đề bạt vào những vị trí lãnh đạo cao hơn trong Tập đoàn.

Không dừng ở phạm vi trong nước, Hội còn chủ động kết nối với các đối tác tại Lào, Campuchia và khu vực Đông Nam Á, góp phần mở rộng không gian giao thương và nâng cao hình ảnh, thương hiệu VRG trên thị trường quốc tế.

Lan tỏa trách nhiệm, bồi đắp văn hóa doanh nhân

Với Hội Doanh nhân trẻ VRG, hoạt động xã hội là một phần của văn hóa doanh nghiệp, được thể hiện bằng những hành động cụ thể hướng đến người lao động và cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, Hội đã đồng hành với nhiều chương trình an sinh, tình nguyện, chăm lo người lao động khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; trao nhà tình nghĩa, quà cho công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chính sách.

Hội Doanh nhân trẻ VRG tặng quà công nhân khó khăn

Những con số phía sau các chương trình ấy cho thấy quy mô của tinh thần sẻ chia: 200 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Tình nguyện Mùa đông - Xuân tình nguyện"; 120 phần quà trị giá 120 triệu đồng cho công nhân khó khăn tại 4 đơn vị khu vực Duyên hải miền Trung; 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tại Cao su Hà Tĩnh; 200 triệu đồng hỗ trợ công nhân cao su miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 cùng nhiều hoạt động khác…

Anh Nguyễn Đức Hiền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG, TGĐ Công ty CP Cao su Đồng Phú trao quà gia đình chính sách

Nhưng có lẽ, điều đáng nói hơn những con số là sự hiện diện của người trẻ ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ vùng cao, miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ đến những địa bàn ở nước bạn Lào, Campuchia… hình ảnh doanh nhân trẻ VRG luôn gắn với các hoạt động cộng đồng.

Khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ 2026 - 2030 với khẩu hiệu hành động "Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Phát triển xanh và bền vững" không chỉ là thông điệp của một nhiệm kỳ, mà có thể xem là lời cam kết của thế hệ doanh nhân trẻ trước yêu cầu phát triển mới của Tập đoàn.

Trong hành trình ấy, lực lượng doanh nhân và cán bộ quản lý trẻ VRG được kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, dấn thân vào những khâu khó, việc mới; qua đó góp phần cùng Tập đoàn phát triển hiện đại, hiệu quả và vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

23 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại, nhưng cũng vừa đủ để mở ra một hành trình mới. Từ những hàng cây cao su đã được bao thế hệ vun trồng, một thế hệ mới đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và quản trị hiện đại.

Và có lẽ, giá trị lớn nhất của Hội Doanh nhân trẻ VRG hôm nay không chỉ nằm ở việc tập hợp những người trẻ đang giữ những vị trí quan trọng, mà ở khả năng kết nối họ thành một lực lượng cùng chung khát vọng: tiếp nối truyền thống bằng tư duy mới, tạo dựng tương lai bằng những hành động hôm nay. Đó là hành trình của những người trẻ không chỉ kế thừa một di sản, mà đang cùng nhau kiến tạo một tương lai mới cho ngành cao su Việt Nam.