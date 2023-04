Doanh số MacBook yếu kém, Apple ngừng sản xuất chip M2

Theo AppleInsider, Apple đã dừng hoàn toàn việc sản xuất chip M2 cho các mẫu MacBook vào tháng 1 và 2 vừa qua. Thông tin được đưa ra dựa trên báo cáo từ các dịch vụ thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn thuê ngoài (OSAT), cho biết họ đã không nhận được các tấm wafer M2 từ TSMC trong tháng 1 và 2.



M2 là chip được trang bị trên các mẫu MacBook Pro và MacBook Air mà Apple ra mắt năm ngoái REUTERS

Cũng theo nguồn tin, mặc dù một số hoạt động sản xuất đã được nối lại vào tháng 3, nhưng mức này chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn tin giải thích rằng sự sụt giảm trên thị trường thành phẩm cho thấy đây là một tình huống nghiêm trọng.

Giải thích cho hành động của Apple, The Elec cho biết hãng đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp Giáng sinh năm 2022 do nguồn cung hạn chế trong bối cảnh hoạt động sản xuất chip M2 tiếp tục. Việc “tạm dừng” có thể chỉ là khoảng thời gian mà Apple có quá nhiều chip so với mức cần thiết.

Trong một báo cáo riêng biệt, giới phân tích cho biết bất chấp sự suy giảm tổng thể của thị trường PC, doanh số bán hàng MacBook của Apple trong suốt năm 2022 gần như không có sự thay đổi. Họ cũng dự đoán doanh số máy Mac trong quý 1/2023 vẫn sẽ tốt và Apple tiếp tục trở thành điểm sáng trong một ngành đang bị suy thoái.