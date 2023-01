Doanh số PC giảm mạnh nhất từ trước đến nay

Theo Engadget, cả hai hãng phân tích đều nhận thấy lô hàng PC hằng năm cũng giảm hơn 16% trong năm 2022 khi so sánh với năm 2021. Ba thương hiệu hàng đầu là Lenovo, HP và Dell chứng kiến mức doanh số bán hàng giảm từ 29% đến 37% vào cuối năm 2022 so với một năm trước đó. Đáng chú ý, doanh số PC của Acer sụt giảm mạnh đến 41%. Công ty xếp thứ tư là Apple có mức sụt giảm tương đối nhẹ so với các đối thủ, chỉ 10%.

Giải thích cho sự sụt giảm này, Gartner và IDC cho biết doanh số PC tăng vọt vào năm 2021 khi mọi người tiếp tục làm việc tại nhà trong thời kỳ đại dịch, nhưng sự quan tâm đó giảm dần khi mọi người dần quay trở lại văn phòng. Hơn nữa, nền kinh tế toàn cầu đang xấu đi khiến mọi người có ít tiền hơn để chi cho việc nâng cấp. Nói một cách đơn giản, những khách hàng tiềm năng đã có một chiếc PC gần đây hoặc gặp khó khăn khi muốn mua PC mới.





Cũng theo IDC, mặc dù mức giảm hằng quý và hằng năm là rất lớn, doanh số PC trong năm 2022 vẫn cao hơn nhiều so với số liệu trước đại dịch Covid-19. Trong khi nhu cầu có vẻ ảm đạm, thị trường PC vẫn mạnh hơn trước.

Hai công ty phân tích đều không kỳ vọng thị trường PC sẽ phục hồi cho đến năm 2024. Các nhà sản xuất PC có thể phải gồng mình và hy vọng sự kết hợp giữa thiết kế mới và giảm giá sẽ giúp họ duy trì hoạt động cho năm tiếp theo.