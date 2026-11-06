Doanh số tăng trưởng, nâng cấp thiết kế, Yaris Cross HEV gia tăng sức hút

Làm mới diện mạo, đậm chất thể thao

Là mẫu xe duy trì doanh số ổn định trong suốt thời gian dài, thường xuyên góp mặt trong top 10 xe bán chạy của thị trường, sức nóng của Yaris Cross chưa hạ nhiệt sau hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam. Đầu tháng 11, mẫu xe này tiếp tục được hâm nóng tên tuổi khi ra mắt phiên bản cải tiến, với những đổi mới trong thiết kế ngoại thất của bản Hybrid Electric (HEV).

Yaris Cross HEV phiên bản cải tiến

Ở góc nhìn trực diện, phần đầu xe được trang bị ốp trang trí cản trước đồng màu với màu ngoại thất, tạo nên sự thống nhất, gia tăng cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ. Phần đuôi xe, ốp trang trí cản sau cũng được làm mới, tạo sự liền mạch và tăng điểm nhấn cho xe. Bên cạnh đó, việc trang bị cánh gió thể thao cũng góp phần tạo nét đẹp cá tính, chinh phục tệp khách hàng trẻ, những người yêu cái đẹp và luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết.



Vận hành vượt trội với động cơ xăng lai điện

Kể từ khi ra mắt đến nay, mẫu xe này được người tiêu dùng đánh giá cao về ngôn ngữ thiết kế. Một khách hàng theo dõi thị trường xe lâu năm nhận định, Yaris Cross đã tạo nên bước ngoặt về phong cách thiết kế xe của Toyota. "Người Việt yêu cái đẹp, đó là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Nên xe muốn bán được thì trước tiên phải đẹp đã. Đương nhiên có nhiều yếu tố, nhưng tôi nghĩ thiết kế đẹp cũng là điều giúp Yaris Cross nổi trội trong phân khúc", vị khách này cho hay.

Thiết kế vốn đã ghi điểm, nay thêm các điểm nhấn mới về ngoại thất, Yaris Cross HEV có thêm cơ hội gia tăng doanh số trong những tháng cao điểm cuối năm.

Gia tăng doanh số, củng cố sức cạnh tranh

Giữa bối cảnh thị trường biến động liên tục, chịu sự ép mạnh mẽ đến từ các đối thủ, song Yaris Cross vẫn giữ đà tăng trưởng ấn tượng đồng thời là mẫu xe trụ cột doanh số hàng tháng của Toyota Việt Nam.

Không gian nội thất hiện đại và tiện nghi trên Yaris Cross HEV

Tháng 10 vừa qua, 1.327 chiếc Yaris Cross đã được giao đến tay khách hàng, nâng tổng tích lũy năm 2026 lên 13.973 chiếc, tăng khoảng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, doanh số bản HEV tăng trưởng tích cực, đưa Yaris Cross HEV vào top 5 mẫu xe hybrid bán chạy của thị trường. Hãng Nhật ghi nhận 2.251 chiếc Yaris Cross HEV được bán ra trong 10 tháng qua, tăng hơn 282% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng Nhật cho biết, 42.813 chiếc xe Yaris Cross được giao tới tay khách hàng trong hơn 3 năm qua, trong đó phiên bản Hybrid Electric chiếm 11%. Trong bối cảnh xăng dầu biến động cùng định hướng giao thông xanh, các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải như Yaris Cross HEV ngày càng có nhiều triển vọng tăng trưởng. Theo thông số từ hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản HEV tiết kiệm hơn 50% so với bản máy xăng cùng dung tích động cơ.

Khách hàng tìm hiểu Yaris Cross HEV tại sự kiện GRECO 2026

Góp mặt tại sự kiện Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 - GRECO 2026, mẫu SUV cỡ B này nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ. Anh Trần Thành Vinh (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ cảm nhận sau khi lái thử Yaris Cross HEV: "Cảm giác lái mượt mà, vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng, tầm nhìn thoáng và dễ bao quát xe, cùng chế độ chạy thuần điện khi di chuyển ở vận tốc thấp, tính năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn hoạt động nhạy bén là những điều khiến tôi thêm yêu thích mẫu xe này. Ngồi trên Yaris Cross HEV, tôi cảm tưởng mình đang điều khiển một chiếc xe thông minh và biết bảo vệ chủ nhân". Thành Vinh cũng cho biết, anh tin tưởng công nghệ hybrid của Toyota và cũng có kế hoạch sở hữu xe trong tương lai gần.

Hiện, hãng xe Nhật Bản đang triển khai chương trình ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ hoặc hỗ trợ lãi suất vay cho khách hàng mua Yaris Cross. Đặc biệt, khách hàng mua xe theo hình thức trả góp có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất vay cố định trong 2 năm đầu với lãi suất 0% /năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo. Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu mua xe dịp cao điểm cuối năm.