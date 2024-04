Doanh thu FPT Retail đạt 9.042 tỉ đồng trong quý 1/2024

Kết thúc quý 1/2024, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.042 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 24% kế hoạch năm. Trong đó, FPT Long Châu đóng góp 5.534 tỉ đồng, tăng trưởng 68% so với quý 1/2023 và chiếm 61% tổng doanh thu toàn công ty. Với chuỗi FPT Shop, việc dịch chuyển cơ cấu sản phẩm trong thời gian qua đã giúp lãi gộp của hệ thống tăng 3% so với cùng kỳ. Đồng thời, việc tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất tốt cũng giúp chi phí tài chính giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT Long Châu chung tay trong các hoạt động thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn CTV

Lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý 1/2024 đạt 89 tỉ đồng, gấp 43 lần so với cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch năm 2024. Với mức lợi nhuận đạt 89 tỉ đồng, FRT ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây. Bên cạnh đó, doanh thu online của FRT tăng 10% so với cùng kỳ, đạt mức 1.555 tỉ đồng.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc quý 1/2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.381 cửa hàng trên cả nước. Đáng chú ý, FPT Long Châu mở rộng một cách mạnh mẽ với 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Công ty cũng phát triển mạng lưới trung tâm vaccine với 3 mô hình: shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập, mở mới 41 trung tâm trong quý đầu năm 2024.

Điểm qua những hoạt động nổi bật trong quý 1/2024, tại Đại hội cổ đông thường niên FPT Retail năm 2024 diễn ra vào ngày 17.4 vừa qua, công ty đã chính thức công bố chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện “Long Châu Healthcare Platform”. Để đầu tư cho chiến lược này, FPT Long Châu dự kiến sẽ huy động vốn, thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị chào bán tối đa là 10%.

Bên cạnh đó, FPT Long Châu đã tiên phong mang những giải pháp điều trị thế hệ mới đến người bệnh, gồm có: cung cấp thuốc tiểu đường tuýp 2 thế hệ mới phối hợp SGL2i và DPP4i được bào chế trong 1 viên uống giúp tăng hiệu quả điều trị, cung cấp bình hít thế hệ mới cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn (COPD) mãn tính.