Doanh thu ngành game toàn cầu 2023 sẽ đạt gần 188 tỉ USD

Theo báo cáo từ Newzoo công bố, mặc dù gặp phải những thử thách về kinh tế toàn cầu nhưng tổng doanh thu game năm 2023 tăng trưởng 2,6%, ước tính đạt 187,8 tỉ USD. Thị trường game được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, ước tính đạt 212,4 tỉ USD năm 2026.

Game di động (mobile game) chiếm lĩnh thị phần cao nhất trên doanh thu thị trường game, 42% trên tổng doanh thu ngành. Số liệu từ Newzoo cho thấy ngành game di động năm 2023 sẽ thu về 92,6 tỉ USD, tăng gần 1% so với năm 2022. Tuy nhiên, nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng của ngành game di động sẽ gặp nhiều thử thách trước những thay đổi lớn về chính sách, trong đó, những chính sách về thông tin định danh và truy vết người dùng từ phía Apple công bố từ năm 2021 và có những thay đổi trong hai năm qua.

Thị phần doanh thu ngành game toàn cầu năm 2023 Newzoo

Doanh thu thị trường game PC vẫn giữ sự ổn định, nhóm game trên hệ máy console có sự tăng trưởng mạnh lên đến 7,4% YoY, giữ 30% trong tổng doanh thu (56,1 tỉ USD), chỉ xếp sau game di động. Console với dấu ấn ra đời của Nintendo Switch, Sony PlayStation 5 góp phần lớn cho sự tăng trưởng doanh thu này.

Một điểm thú vị trong báo cáo của Newzoo khi sở hữu trí tuệ (IP) của ngành game bắt đầu trở thành tâm điểm khi các bộ phim hay TV-series dựa trên game ngày càng phổ biến và thu hút hơn. Một minh chứng là bộ phim The Super Mario Bros thu về một tỉ USD, thành công rực rỡ cho Nintendo và hãng phim Illumanition và Universal. Và không thể không kể đến series chuyển thể thành công rực rỡ The Last of Us trên HBO đang được các fan ngóng chờ phần tiếp theo.

Thị phần nhóm thể thao điện tử, nội dung sáng tạo từ người dùng (UGC) và streaming tiếp tục được xem là 'những nền kinh tế tiềm năng'.

Khu vực và nhóm người chơi: Châu Á, thủ phủ của game

Tổng số game thủ (gamer / người chơi game) trên toàn cầu năm nay đã lên đến 3,38 tỉ người, dự kiến tiếp tục tăng lên 3,79 tỉ người vào năm 2026. Trong đó, người chơi game trên thiết bị di động chiếm phần lớn với 2,8 tỉ game thủ, con số này cho người chơi trên PC là 892 triệu và console là 629 triệu.

Châu Á là thị trường game lớn nhất thế giới với các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ... đưa khu vực này nắm giữa hơn phân nửa thị phần thị trường game toàn cầu, 53%, với 1,78 tỉ người chơi. Con số này dự báo tiếp tục tăng trưởng theo độ phủ của thiết bị di động và Internet tại các quốc gia đang phát triển.

Số lượng game thủ theo khu vực Newzoo

Doanh thu ngành game phân chia theo khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh về doanh thu Newzoo

Việt Nam nằm trong nhóm Top trong khối APAC bên cạnh các quốc gia như Úc, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan..

Ngành game tiếp tục là ngành dẫn dắt công nghiệp giải trí toàn cầu. Các xu hướng mới cho thấy ngành game sẽ mở rộng nhanh chóng với VR và ứng dụng AI.